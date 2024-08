Chaloupecký (SPD): Pardubický kraj neumí hospodařit, neboli „kolik“ jej stojí loajalita novinářů?

Krajský úřad Pardubického kraje má zřízeno oddělení komunikace a sekretariátu hejtmana, které organizačně spadá pod odbor kanceláře hejtmana a má na starosti mimo jiné realizaci činností v oblasti public relations. Osobou pověřenou zastupováním vedoucího tohoto odboru je na úřadu Mgr. Dominik Barták. Na základě dotazu učiněného dle zákona č. 106/1999 Sb., bylo u sousedních krajských úřadů, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Krajského úřadu Středočeského kraje zjištěno, že služby public relations u nich vykonávají převážně interní zaměstnanci úřadu a tyto krajské úřady outsourcingují pouze speciální služby v oblasti public relations, jakými jsou například vysílání regionální TV, tisk a distribuce periodik, rozhlasové vysílání apod., tzn. pouze takové služby, které nelze zajistit interně.

Bohužel Krajský úřad Pardubického kraje se chová jinak. Přestože zmíněný odbor kanceláře hejtmana disponuje minimálně deseti zaměstnanci, tak zadává významnou část činnosti externímu dodavateli. Podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, bylo zjištěno, že Krajský úřad Pardubického kraje uzavřel smlouvu s paní Zuzanou Zlinskou. Tato, stále aktivní redaktorka deníku Mladá fronta DNES, má kraji poskytovat poradenské a marketingové služby v oblasti public relations, konkrétně pak zpracování tiskových a obrazových podkladů (přípravu tiskových zpráv, rešerší a podkladů), přípravu příspěvků na sociální sítě, zajišťování mediality pro gesční radní, odborné poradenství a analytické služby. Za výše zmíněné služby paní Zuzana Zlinská od roku 2022 dostává statisícové odměny ročně, a to za poskytování služeb, které má standardně zajišťovat vlastními silami příslušné oddělení krajského úřadu, tj. tyto činnosti mají na starosti interní zaměstnanci kraje, nikoli externisté.

Z výše uvedených skutečností je zcela zřejmé, že na Krajském úřadu Pardubického kraje dochází k neúčelnému vynakládání veřejných finančních prostředků. Zaměstnanci úřadu jsou jistě schopni zajistit vyjmenované činnosti svou prací a vlastními schopnostmi. Finanční prostředky kraje by tedy měly být vynakládány pouze na činnosti, které skutečně nepatří do kompetencí zaměstnanců úřadu. V sousedních krajích to tak jde, proč to tak není v Pardubickém kraji musí zodpovědět jeho vedení, zejména pan hejtman.

Tento stav má kromě nehospodárnosti ještě jednu neméně závažnou rovinu. Zuzana Zlinská je, jak bylo zmíněno, stále redaktorkou krajské redakce MF DNES, ale její manžel Milan Zlinský tam je mnoho let jednou z dominantních novinářských hvězd. Oba dva tedy mají významný mediální dosah na veřejné mínění v Pardubickém kraji. Je třeba si položit nepříjemnou až palčivou otázku, zda smluvní angažmá paní Zuzany Zlinské nepředstavuje víceleté přijímání úplatku, formálně skrytého, ale vlastně veřejného. Výplatou odměny paní Zuzaně Zlinské z veřejných peněz si politici Pardubického kraje kupují loajalitu a přízeň redaktorů MF DNES Pardubický kraj Milana Zlinského a Zuzany Zlinské! Musíme prověřit, zda se výše zmínění redaktoři nedopouštějí přijetí úplatku dle § 331 trestního zákoníku, který je skryt jako odměna za činnosti, které by ze své podstaty měly být zajišťovány interními zaměstnanci krajského úřadu.

Aby bylo možné zjistit skutečný stav věcí a prověřit nehospodárné postupy kraje a úplatkářství, rozhodl jsem se podat trestní oznámení na Policii ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje.

Mgr. Ing. Milan Chaloupecký SPD

kandidát do Senátu, kandidát do Pardubického kraje

