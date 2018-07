Chalupa (ANO): Ne, každý zblbne, ne každý...

Martin Komárek, https://www.parlamentnilisty.cz/…/Martin-Komarek-O-Male-a-S…: "Chci říct ale něco podstatného. Lidi politika děsivě mění. I slušný a chytrý člověk, když se stane členem vítězící strany, ba když se zalíbí předsedovi (pozor, ta strana se může jmenovat ODS, ČSSD či TOP) myslí si, že je superman či wonderwoman. Přestane vnímat své limity, své nedokonalé vzdělání, aroganci a neslušnost. Vnímá poskoky a obližmisky, kteří se na něm přiživují a udělají všechno pro to, aby se na něm přiživovat mohli dál....."

Martine, NE KAŽDÝ ZBLBNE, NE KAŽDÝ.....je to jako kdysi na vojně - kdo byl špatný, byl na konci ještě špatnější, kdo byl slušný vyšel z toho lépe než na začátku. Že politika mění lidi? NIKOLIV, politika jen katalyzuje a ventiluje to, co se mnohým daří v běžném životě skrývat. A je jen a pouze věcí každého člověka, jestli zůstane slušný a chová se inteligentně. A je věcí voličů - myslím i členské základny různých politických subjektů, komu svěří svou důvěru...

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

