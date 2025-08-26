Pavel: Budoucnost Ukrajiny je v EU. Česko ji bude podporovat

26.08.2025 19:41 | Monitoring

Prezident Petr Pavel ve svém projevu k českým velvyslancům na Pražském hradě označil iniciativu Donalda Trumpa k jednání o Ukrajině za důležitý posun, přesto však varoval před přílišným optimismem.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Prezident republiky Petr Pavel

Prezident Petr Pavel se vyjádřil k iniciativě amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chce jednat o ukončení války na Ukrajině. Podle hlavy státu jde sice o významný posun, ale očekávat brzký mír by bylo předčasné. „Rusko bude hrát nadále falešnou hru,“ upozornil Pavel ve svém projevu k českým velvyslancům a velvyslankyním na Pražském hradě.

Petr Pavel poukázal na to, že v dnešním světě se postupně utváří proměnlivá koalice autoritářských zemí. Naznačuje to podle něj stále bezohlednější válka Ruska proti Ukrajině, nepokrytý zájem Číny na podpoře Ruska v pokračování konfliktu, ochota Íránu a Severní Koreje ruskou agresi cíleně přiživovat i zjevný ohlas ruské propagandy v mnoha oblastech světa.

„Přestože se vnitřně často liší, spojuje je zájem na oslabování mezinárodního řádu, programová averze vůči demokratickým zemím a přesvědčení, že nadešel čas, aby hájily své domnělé, často zcela zástupné nároky a zájmy bezohledně a často i silou,“ řekl Pavel. 

Za nejpalčivější problém evropské bezpečnosti považuje prezident dlouhodobě hrozby ze strany Moskvy nejrůznějšího charakteru. „Jeho neochota k ukončení agrese proti Ukrajině stále více potvrzuje, že nešlo jen o chybnou kalkulaci, ale je součástí hlubší logiky a dlouhodobé strategie,“ podotkl.

Podle Pavla je zásadní, aby se podařilo kolektivním tlakem dosáhnout zastavení bojů, zároveň však Ukrajině poskytnout jasné bezpečnostní záruky.

Zdůraznil i úlohu Česka při podpoře Ukrajiny. Připomněl, že země byla průkopníkem v přenosu obranných technologií a aktivně se podílí na obnově ukrajinského zdravotnictví, energetiky i infrastruktury.

Zdůraznil, že budoucnost Ukrajiny je v EU a Česko je připraveno zemi na této cestě všestranně podporovat.

autor: Natálie Brožovská

Rozpad EU

Dobrý den, opravdu myslíte, že je rozpad EU pravděpodobný? Že si kapříci vypustí rybník, a že rozpad země jako třeba Francie nebo Německo dopustí? A vlastně je vůbec rozpad možná jinak, než že z EU většina států vystoupí?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

