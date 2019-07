Chalupa: Pokud AČR dnes něco akutně potřebuje,...

... pak to na prvním místě zdaleka nejsou vrtulníky, ale:

1) moderní Učebně výcvikovou základnu v přímém napojení na vzdělávání profesionálních vojáků a příslušníků Aktivní zálohy (včetně tzv.bojových her) - otazníkem je, proč nejsou mnohem více využívány zkušenosti těch, co prošli misemi v Afganistánu a v Mali a už vůbec nechápu, proč do těchto aktivit nejsou významně zapojení ukrajinští velitelé, kteří mají přímé zkušenosti s vedením reálné bojové činnosti,

2) úplné vybavení špičkovou/kvalitní výzbrojí a výstrojí jednotlivce (od ponožek až po přilby) - opět nejen příslušníků AČR, ale i příslušníků Aktivní zálohy,

3) prioritně, tedy přednostně před budováním takzvané těžké mechanizované brigády, vybudovat co nejrychleji brigádu velmi rychlého nasazení - vynikající operativnost, mnohem menší nároky na logistiku a zásobování PHM (finance), mnohem větší účinnost při zásahu proti "zeleným mužíkům", teroristům s možností ji nasadit i na ochranu eventuálně zatížených úseků "zelené" státní hranice, k ochraně ohrožené kritické a výhradní infrastruktury atp.,

4) moderní, přesné a vysoce operativní dělostřelectvo, s důtazem na obnovení raketometných schopností + vybavení jednotek drony, dalším příslušným HW a SW nástavbou,

5) masivní investice do Kybernetické aktivní obrany, stejně tak jako do obnovy Civilní obrany a ochrany (Branný spolek, Branná výchova do škol, volnočasové aktivity s branně-bezpečnostním akcentem atd.,

6) 2-3 ks přepravních, vysokapacitních letounů s dlouhým doletem,

7) zajištění dostatečného množství náhradních dílů nejen pro vrtulníky Mi-24 a jejich modifikace - tak, aby bylo možno maximálně využít jejich zdaleka nevyčerpné amortizace, ale také výstroje a výzbroje (zbraní, munice...), záložních energetických zdrojů atd. atd.,

8) aktivní a adresné zapojení se do celoevropských perspektivních projektů vývoje nové bojové techniky (vrtulníky, tanky...) a vojenských technologií - tím jednak omezit svou závislost na neevrospké podpoře a jednak to umožní založit (a v mnoha případech navázat na stále přežívající know-how) zcela nové směry domácího obranného průmyslu - UI, robotika, CO....

9) existenci personálně/odborně a finančně vybavené Národní nadrezortní Akviziční agentury,

10) řádové navýšení ekonomické podpory vědy výzkumu a vývoje v oblasti obrany a bezpečnosti vhodnějším přerozdělení prostředků, kterými disponuje GAČR a TAČR a tím podpořit i inovační a proexportní potenciál České vědy a průmyslu (viz Izrael) obecně,

11) viditeně zvýšit efektivitu péče o občany České republiky, kteří sloužili své vlasti - armádní veterány

a příslušníky Aktivní zálohy!

