Chalupa: Zdá se vám normální utratit do roku 2040 za pouhé čtyři druhy vojenské techniky čtyři biliony?

Do voleb v roce 2025 nabídnu občanům ČR zcela jinak koncipovanou koncepci obrany a bezpečnosti, která bude fakticky, reálně a zásadně zaměřena na obnovu schopnosti našich branných a bezpečnostních sil včetně schopnosti obyvatelstva čelit krizím.

Do října 2025 budou činit výdaje spojené s nákupem pouhých 4 druhů vojenské technologie:

„okamžité“ výdaje cca 350 miliard Kč + 10% inflace = 400 miliard korun „provozní“ výdaje pouhých čtyř druhů vojenské technologie do roku 2040 budou činit:

- každý rok cca 180 miliard Kč + 10% inflace = cca 200 miliard

- za 15 let budou tyto výdaje činit 3,5 bilionu korun

- celkem za 18 let 4 biliony korun!

Ptám se – jaké budou další investice do:

a) kybernetických sil a sil radioelektronického boje

b) ostatního vojenského letectva

c) dělostřelectva

d) chemického vojska

e) ženijního vojska

f) speciálních sil a výsadkového vojska

g) zdravotnické agentury

h) PVO

i) průzkumu

j) logistiky a týlového zajištění

k) vojenského školství

l) vojenské vědy a výzkumu

Ing. Bohuslav Chalupa BPP

kanidát do Senátu ve volebním obvodě č.60 Brno-město

Ptám se – jak aktuální Koncepce výstavby ozbrojených sil zohledňuje vzájemnou vojensko-taktickou, logistickou, ekonomickou a personální komplexnost, systematičnost a synergii nově pořizovaných vojenských technologií mezi jednotlivými složkami současné armády České republiky.

Nebo jinak – kolik z nově pořizované vojenské technologie je pořizováno pro obranu země v souladu s Ústavou ČR, článkem 1, 3 a 5 smlouvy o kolektivní obraně NATO, a kolik je ve skutečnosti nakupováno na příkaz Pentagonu pro eventuální vojenské aktivity US Army v Evropě. Přičemž si dovoluji zdůraznit, že pro efektivní řešení všech typů eventuálních krizových situací, mimo válečného stavu, mají pro občany ČR proti letounům F-35, tankům Leopard a BVP CV-90 nesrovnatelně užitečnější význam především vojenští chemici, ženisté a zdravotníci!

Jinými slovy – zásadně nemohu souhlasit a mlčky přihlížet těmto nekompetentním astronomicky drahým experimentům, které vlastně nijak neřeší skutečnou, efektivní a komplexní bezpečnost a obranu suverénní České republiky.

Do voleb v roce 2025 nabídnu občanům České republiky zcela jinak koncipovanou koncepci obrany a bezpečnosti, která bude fakticky, reálně a zásadně zaměřena na obnovu schopnosti našich branných a bezpečnostních sil včetně schopnosti obyvatelstva čelit krizovým situacím bránit naši vlast. Tedy pokud neutrpím nějakou „nehodu“.

A nemohu si odpustit poznámku – kolik (v jaké hodnotě) že toho zanechala US Army Talibanu v plně provozuchopném stavu na základnách United States Air Force bases v Bagramu Airfield, Heratu International Airport, Mazar-i-Sharifu Airport, Shindandu Air Base a v Marine Corps bases v Campu Eggersu, Campu Dwyeru, Campu Leathernecku, Campu Rhino, FOB Delhi, FOB Delaramu, FOB Geronimo, Firebase Fiddler's Greenu?!

Podklady pro výpočet:

Letoun F-35/24 ks

50 letových hodin ročně, cena výcviku a platů pilotů, cena výcviku a platů technické obsluhy, cena základní výzbroje, cena životního cyklu (15 let), cena letiště

jednorázově (do konce volebního období) – cca 100 miliard korun

každý rok po dobu 14 let - cca 45 miliard korun

Vrtulník AH-17 Viper/12 ks

50 letových hodin ročně, cena výcviku a platů pilotů, cena výcviku a platů technické obsluhy, cena základní výzbroje, cena životního cyklu (15 let)

jednorázově (do konce volebního období) – cca 20 miliard korun

každý rok po dobu 14 let - cca 10 miliard korun

Vrtulník UH-1Y Venom/4 ks

50 letových hodin ročně, cena výcviku a platů pilotů, cena výcviku a platů technické obsluhy, cena základní výzbroje, cena životního cyklu (15 let)

jednorázově (do konce volebního období) – cca 4 miliardy korun

každý rok po dobu 14 let - cca 2 miliardy korun

BVP CV-90/246 ks

100 provozních hodin ročně, cena výcviku a platů osádky, cena výcviku a platů technické obsluhy, cena základní výzbroje, cena životního cyklu (15 let)

jednorázově (do konce volebního období) – cca 26 miliard korun

každý rok po dobu 14 let - cca 11 miliard korun

Tank Leopard II/120 ks

100 provozních hodin ročně, cena výcviku a platů osádky, cena výcviku a platů technické obsluhy, cena základní výzbroje, cena životního cyklu (15 let)

jednorázově (do konce volebního období) – cca 175 miliard korun

každý rok po dobu 14 let - cca 100 miliard korun

Cena výstroje a výzbroje pro 4000 nových příslušníků armády (á 300 000) = 1 200 000 000 korun českých

