Čížek (SPD): Praha je drahá kvůli nenažranosti magistrátu

Praha za rok 2025 zaznamená přebytek hospodaření 24 miliard. To není dobrá zpráva. Celkový rozpočet byl 148 miliard!!! Oproti plánovaným 110 miliardám. Příjmy Prahy se neplánovaně navýšily o 37%. Zvýšily se i výdaje na 124 miliard. Veškeré investice do dopravy ale činily pouze zlomek. Praha za dopravní stavby zaplatila necelých 11 miliard.
Jen pro srovnání. Za Béma Praha měla rozpočet 56 miliard a na dopravu vyčlenila 25 mld. Tedy zhruba půlku všech příjmů. Postavili Blanku, prodloužili metro A, naprojektoval se okruh, vnitřní, vnější. Vlak na Ruzyň.
Pirátsko/aktivistická parta „dokázala“ zahájit stavbu D, razí se 2 stanice. Ani nejsou hotové. Dokončení 2029. Před pár měsíci teprve skončily soudy, protože vše provázela neskutečná korupce. Vybrali předem dohodnutý Metrostav, který ale měl o pár miliardiček navýšenou cenu, proti konkurenci. Soudy to nakonec přikryly. Stranické kasy naplněny. Vše jede podle plánu.
Stále tedy visí ve vzduchu otázka, kde je těch „projedených“ 124 miliard!!! Tohle je kardinální. Za Béma úřad projedl zhruba 15 miliard. Dnes přesně 113 mld. Tedy 7,5x tolik. To bude asi ta pirátská transparence, ne? Praha je neskutečně drahá. Vše tu stojí ranec. Zkuste si někde zaparkovat. Víte kolik stojí parkování od magistrátu na jejich slavné aplikaci za miliardy? 576 korun. Zaparkujete sice na půl hoďky, ale nic jiného vám nenabídnou. Zkuste si sami. www.parkingcard.cz
Pronájmy restaurací a obchodů jsou každý rok piráty pravidelně „valorizovány“. Tedy za restauraci v centru Prahy platíte magistrátu v průměru 250.000-350.000 kč měsíčně. S energiemi jste na 500.000 kč. Sami si spočítejte, kolik musíte hodit na jedno pivo, abyste vydělali jen na nájem. Příčina/důsledek. Největší prasárnou současnosti je zánik restaurace Nebozízek. Restauraci má od města jíž od devadesátek pronajatu stále stejný restauratér pan Luděk Láryš. Nájem mu pirát Zábranský pravidelně zvyšoval až tak, že nyní vše zkrachovalo. Nájem byl 300.000 Kč/měsíc plus energie a investice. Měsíčně tedy kolem 500.000 a to tam město zastavilo lanovku, byl covid. Restaurace bojuje o přežití. Město marně shání nového provozovatele. Nechcete?
Samozřejmě ne na všechny je město takto přísné. Třeba hospoda pod Stalinem nebo Karlínská kasárna neplatili donedávna nájem žádný. Lidi sedí venku, ceny podobné jak na Nebozízku. Jsou totiž přímo napojeni na Praha Sobě a Piráty. Ti jim tam verbují voliče. Teď tedy už i oni podepsali nájemní smlouvy. Samozřejmě jsou tam ohromné slevy. A křížové dotace. Tedy platí cca desítky tisíc. Výnosy pohádkové.
Tohle peklo musí skončit. Nájmy se musí sjednotit a snížit. Není v zájmu Prahy, aby tu vše bylo předražené. Chceme restaurace a hospody pro místní. Pivo zase za max. 30- 40 korun. Limonádu za dvacku. Buřta za 50. To nejsou ceny nesmyslné. To jsou ceny, když je nájem rozumný. A restauratér nemá na noze půlmilionovou kouli od magistrátu.
Nevím, proč by si instalatér z Jižního města nemohl dovolit běžně zajít do centra s rodinou na nedělní oběd!? Dnes nemyslitelné. Ale přitom stačí tak málo. Magistrát by nesměl být nenažraný.
Potřebujeme politiky, kteří primárně myslí na obyvatele. Ne na svoje plné koryto. Praha absolutně neplní svoji roli správce veřejných (tedy společných), statků. Staví se korupčně a předraženě. Podívejte na kritizovanou „rekonstrukci“ Jiřáku za 500 miliónů. Naopak z lidí vysávají každou korunu. Na podzim jsou volby, tam se mohou lidé svobodně vyjádřit, jako Prahu vlastně chtějí.
