Bartoš (Piráti): Babiš se bije za dotace pro Agrofert. Říkali jsme to

Bohužel se potvrzuje přesně to, před čím protikorupční experti i Piráti varovali. Andrej Babiš v oblasti svého střetu zájmů nevyřešil zhola nic. Evropské komisi tak dochází trpělivost a oznámila, že neproplatí žádné evropské dotace pro Agrofert do doby, než bude střet zájmů Babiše definitivně vyjasněn.
Jde o zcela legitimní postoj Evropské komise. Ostatně Babiš dotace čerpal neoprávněně už v minulosti. A i teď Babiš tlačí dotační úřady k tomu, aby dotace Agrofertu dál přidělovaly. Vláda hazarduje s penězi daňových poplatníků a ohání se posudkem advokátů z Portosu, kteří již dříve zcela Iživě vyložili střet zájmů premiéra.
Znovu jsme svědky toho, jak se český stát pod vedením Babiše bije za to, aby si Agrofert načerpal co nejvíce miliard z daní všech občanů - navzdory zákonům.
To je jako blbej vtip.
Zemědělcí i běžní občané proti tomu protestují. S Piráty jsme podali trestní oznámení čítající 100 příloh k evropskému žalobci i podnět Evropské komisi a budeme jim doručovat další analytické podklady. A chystáme i další kroky.
