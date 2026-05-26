Bartoš (Piráti): Babiš se bije za dotace pro Agrofert. Říkali jsme to

26.05.2026 16:04
autor: PV

Komentář zaslaný na redakční e-mail PL.cz k postoji Evropské komise k dotacím pro Agrofert, které jsou pro střet zájmů Andreje Babiše pozastaveny.

Foto: Repro X @PiratIvanBartos
Popisek: Ivan Bartoš s daňovým přiznáním

Bohužel se potvrzuje přesně to, před čím protikorupční experti i Piráti varovali. Andrej Babiš v oblasti svého střetu zájmů nevyřešil zhola nic. Evropské komisi tak dochází trpělivost a oznámila, že neproplatí žádné evropské dotace pro Agrofert do doby, než bude střet zájmů Babiše definitivně vyjasněn.

Jde o zcela legitimní postoj Evropské komise. Ostatně Babiš dotace čerpal neoprávněně už v minulosti. A i teď Babiš tlačí dotační úřady k tomu, aby dotace Agrofertu dál přidělovaly. Vláda hazarduje s penězi daňových poplatníků a ohání se posudkem advokátů z Portosu, kteří již dříve zcela Iživě vyložili střet zájmů premiéra.

Znovu jsme svědky toho, jak se český stát pod vedením Babiše bije za to, aby si Agrofert načerpal co nejvíce miliard z daní všech občanů - navzdory zákonům.
To je jako blbej vtip.

Zemědělcí i běžní občané proti tomu protestují. S Piráty jsme podali trestní oznámení čítající 100 příloh k evropskému žalobci i podnět Evropské komisi a budeme jim doručovat další analytické podklady. A chystáme i další kroky.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
JUDr. Renata Vesecká byl položen dotaz

Odbor pro lidská práva

Proč jej rušíte? Čí to byl nápad? Já myslím, že je to chyba. Lidská práva jsou přeci maximálně zásadní a jestli chcete rušit nějaká agendy, třeba i z důvodu šetření, myslím, že můžete začít jako politici u sebe. To je neustále nový ministr nebo zmocněnec pro něco, což podle mě není nic jiného než tr...

