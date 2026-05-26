Nové údery USA v Íránu. Teherán hlásí mrtvé a porušení příměří

26.05.2026 16:40 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Křehké příměří mezi Washingtonem a Teheránem dostalo vážný zásah. Spojené státy provedly údery na cíle v jižním Íránu, což Teherán označil za hrubé porušení dohod z počátku dubna. V katarském Dauhá dál probíhají komplikované rozhovory o otevření klíčového Hormuzského průlivu a uvolnění zmrazených miliard. Americký ministr zahraničí Marco Rubio zdůrazňuje, že strategická vodní cesta musí být otevřena „jakýmkoli způsobem“. Nová eskalace konfliktu vyhnala ceny ropy prudce nahoru.

Foto: Repro CENTCOM, X
Popisek: Námořníci na palubě lodi USS Tripoli (LHA 7) provádějí letové operace

Washington a Teherán se i přes probíhající rozhovory o příměří a otevření Hormuzské úžiny ocitly uprostřed nového konfliktu. Spojené státy provedly údery na cíle v jižním Íránu, které označily za obranné. Írán tyto akce považuje za hrubé porušení křehkého příměří, které platí od začátku dubna.

Podle amerického centrálního velitelství CENTCOM byly cílem útoku lodě íránských revolučních gard, které se pokoušely pokládat miny, a také raketová odpalovací zařízení.

 

 

Íránská média informovala o explozích v provincii Hormozgán a íránští představitelé uvedli, že při úderech zahynuli příslušníci námořnictva. Revoluční gardy prohlásily, že si vyhrazují právo na odvetu, a tvrdí, že sestřelily americký dron a ostřelovaly další letouny.

Íránské ministerstvo zahraničí v úterním prohlášení uvedlo, že Spojené státy porušily příměří údery v provincii Hormozgán na jihu Íránu. „Spojené státy se v uplynulých 48 hodinách dopustily hrubého porušení příměří v oblasti Hormozgán. Írán činí americký režim odpovědným za všechny důsledky plynoucí z těchto agresivních a neodůvodněných činů,“ uvádí se v prohlášení.

 

 

Americký ministr zahraničí Marco Rubio hovořil s novináři na palubě letadla v indickém Džajpuru a zdůraznil, že Hormuzská úžina musí být otevřena „jakýmkoli způsobem“.

 

 

Zároveň však uvedl, že vyjednávání o dohodě o ukončení konfliktu může trvat „několik dní“. Obě strany podle něj učinily pokrok při formulování memoranda o porozumění, které by vedlo k dalším jednáním o složitějších otázkách, včetně íránského jaderného programu. „Buď uzavřeme dobrou dohodu, nebo žádnou,“ řekl Rubio.

 

 

Konflikt, který začal koncem února americko-izraelskými údery na Írán, způsobil vážný šok na trzích s ropou. Blokáda Hormuzského průlivu, kterou Írán částečně realizuje, výrazně omezila dopravu. Namísto obvyklých 125–140 lodí denně jich proplouvá jen několik desítek. Tato úžina je klíčovou trasou pro pětinu světové ropy a zkapalněného zemního plynu. Po zprávách o nových úderech vzrostla cena ropy Brent téměř o tři procenta na 98,91 dolaru za barel.

Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Modžtaba Chameneí v prohlášení u příležitosti muslimského svátku íd al-adhá prohlásil, že „hodiny nelze vrátit zpět“ a že slogany „Smrt Americe“ a „Smrt Izraeli“ budou nadále znít.

Prezident Donald Trump v příspěvku na Truth Social napsal, že jednání „probíhají pěkně“, ale varoval před novými útoky v případě jejich selhání.

Rozhovory v hlavním městě Kataru Dauhá se týkají především uvolnění zmrazených íránských aktiv v hodnotě přibližně 24 miliard dolarů, otevření plavby Hormuzským průlivem a příměří na všech frontách. Složitější témata jako jaderný program Íránu by měla být řešena v druhé fázi. Íránský vyjednavač Mohammad Báqr Kalíbáf a další představitelé hovořili v Dauhá s katarským premiérem.

Situace zůstává napjatá i v širším regionu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil zesílení úderů proti hnutí Hizballáh v Libanonu, přestože i tam platí příměří od poloviny dubna.

