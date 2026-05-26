Nové údery USA v Íránu. Teherán hlásí mrtvé a porušení příměří

Washington a Teherán se i přes probíhající rozhovory o příměří a otevření Hormuzské úžiny ocitly uprostřed nového konfliktu. Spojené státy provedly údery na cíle v jižním Íránu, které označily za obranné. Írán tyto akce považuje za hrubé porušení křehkého příměří, které platí od začátku dubna.
Podle amerického centrálního velitelství CENTCOM byly cílem útoku lodě íránských revolučních gard, které se pokoušely pokládat miny, a také raketová odpalovací zařízení.
U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) conduct flight operations as the amphibious assault ship transits the Arabian Sea. pic.twitter.com/VhY71khuwz— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 23, 2026
Íránská média informovala o explozích v provincii Hormozgán a íránští představitelé uvedli, že při úderech zahynuli příslušníci námořnictva. Revoluční gardy prohlásily, že si vyhrazují právo na odvetu, a tvrdí, že sestřelily americký dron a ostřelovaly další letouny.
Íránské ministerstvo zahraničí v úterním prohlášení uvedlo, že Spojené státy porušily příměří údery v provincii Hormozgán na jihu Íránu. „Spojené státy se v uplynulých 48 hodinách dopustily hrubého porušení příměří v oblasti Hormozgán. Írán činí americký režim odpovědným za všechny důsledky plynoucí z těchto agresivních a neodůvodněných činů,“ uvádí se v prohlášení.
The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran has issued a statement regarding the strikes carried out yesterday by U.S. forces near Bandar Abbas that U.S. Central Command (CENTCOM) characterized as self-defense, calling the incident a ceasefire violation. pic.twitter.com/5balFmwui0— OSINTdefender (@sentdefender) May 26, 2026
Americký ministr zahraničí Marco Rubio hovořil s novináři na palubě letadla v indickém Džajpuru a zdůraznil, že Hormuzská úžina musí být otevřena „jakýmkoli způsobem“.
Secretary of State Marco Rubio said Tuesday the Strait of Hormuz will be reopened "one way or another," as the U.S. and Iran work through the final stage of peace negotiations despite rising tensions in the region. https://t.co/5i1cb83NZa— The Washington Times (@WashTimes) May 26, 2026
Zároveň však uvedl, že vyjednávání o dohodě o ukončení konfliktu může trvat „několik dní“. Obě strany podle něj učinily pokrok při formulování memoranda o porozumění, které by vedlo k dalším jednáním o složitějších otázkách, včetně íránského jaderného programu. „Buď uzavřeme dobrou dohodu, nebo žádnou,“ řekl Rubio.
?? JUST IN: Sec. Marco Rubio just DROPPED this line on President Trump’s doubters— TESLA JAPAN MARKET DRIVE (@teslaccn) May 26, 2026
“He’s either going to make a good deal [with Iran] — OR NO DEAL!”
?????? pic.twitter.com/pKmUjFpien
Konflikt, který začal koncem února americko-izraelskými údery na Írán, způsobil vážný šok na trzích s ropou. Blokáda Hormuzského průlivu, kterou Írán částečně realizuje, výrazně omezila dopravu. Namísto obvyklých 125–140 lodí denně jich proplouvá jen několik desítek. Tato úžina je klíčovou trasou pro pětinu světové ropy a zkapalněného zemního plynu. Po zprávách o nových úderech vzrostla cena ropy Brent téměř o tři procenta na 98,91 dolaru za barel.
Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Modžtaba Chameneí v prohlášení u příležitosti muslimského svátku íd al-adhá prohlásil, že „hodiny nelze vrátit zpět“ a že slogany „Smrt Americe“ a „Smrt Izraeli“ budou nadále znít.
Prezident Donald Trump v příspěvku na Truth Social napsal, že jednání „probíhají pěkně“, ale varoval před novými útoky v případě jejich selhání.
Rozhovory v hlavním městě Kataru Dauhá se týkají především uvolnění zmrazených íránských aktiv v hodnotě přibližně 24 miliard dolarů, otevření plavby Hormuzským průlivem a příměří na všech frontách. Složitější témata jako jaderný program Íránu by měla být řešena v druhé fázi. Íránský vyjednavač Mohammad Báqr Kalíbáf a další představitelé hovořili v Dauhá s katarským premiérem.
Situace zůstává napjatá i v širším regionu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil zesílení úderů proti hnutí Hizballáh v Libanonu, přestože i tam platí příměří od poloviny dubna.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku