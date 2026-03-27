Čižinský (Praha sobě): Praha by měla přestat se středními Čechami bojovat

Praha má obří problém a výmluvy nepomáhají a nepomohou. Schůzku k řešení kapacit středních škol svolal pan senátor Růžička s panem senátorem Smoljakem. Přizvali výzkumnici Janu Černouškovou a dva zájemce o senátorskou kandidaturu, ředitele Radko Sáblíka a mne.
Možná si pojďme situaci nejprve pojmenovat. Praha je na tom tak, že prakticky neexistuje už žádná pražská škola, která by mohla vzít všechny zájemce. Na všechny typy škol je prostě třikrát víc zájemců, než je míst. A protože kandidáti mohou dát přihlášky tři, jednoduše můžeme dopočítat, že v Praze chybí 1700 míst. V praxi to znamená, že zájemci o studium na čtyřletých gymnáziích a průmyslovkách jsou tak početní, že zcela zaplní i učební obory. A žáci, kteří by v minulých letech šli na učební obory, budou o místa v testech Cermatu soupeřit s těmi, kteří by v každém jiném kraji studovali gympl nebo průmku.
A do toho všeho zasahují ještě zájemci o studium na čtyřletých školách z osmiletých a šestiletých gymnázií, kteří v testech naopak zválcují uchazeče ze základek. To je příčinou těch situací, že žák s více než osmdesáti body z Cermatu se vůbec nikam nedostane, pokud si dá přihlášku jen na gymnázia. Teď už to ale po loňském roce každý ví a tak si všichni dávají přihlášky chytřeji a odskáčou to nejvíce bohužel právě opět zájemci o učební obory.
Problém má jednoduchou příčinu – není dost míst na pražských veřejných středních školách. Jde o politické rozhodnutí. Jak vyšlo v Deníku N, současná pražská koalice vědomě nechce financovat nové kapacity v pražských středních školách. V Praze totiž studuje až 40 % dětí ze Středních Čech a tak se Praha prostě rozhodla, že nebude pro těch zbylých 60% pražských dětí kapacity v dostatečných počtech navyšovat a raději bude hovořit o spádovosti středních škol, což je nesmysl, který se nikdy, opravdu nikdy nestane. A bude hůř. Na území Prahy a středních Čech počet středoškolských dětí poroste a tento stav bude trvat minimálně do roku 2040, protože ty děti jsou už na světě. Demografická prognóza si je ale jistá, že to bude bezpečně do roku 2050.
Zodpovědný pražský radní Klecanda tvrdí, že míst je dost. Není to pravda. Nemá pravdu ani když do toho započítává i soukromé střední školy. Mimochodem neznám žádného starostu, který by svým obyvatelům tvrdil, že míst v mateřských a základních školách je dost a počítal do toho soukromé školky a školy. Myslím, že by takový starosta rychle dostarostoval. Ale hlavně to není pravda ani s těmi soukromými školami, protože pan radní úplně pomíjí zájemce právě ze šestiletých a osmiletých gymnázií a těch není málo, ti zaplní až 20 procent škol s nejvyššími počty bodů z Cermatu. Navíc soukromé školy v posledních letech navyšují školné o cca 20 tisíc korun ročně, takže se stávají čím dál více nedostupnými.
Jaký to má dopad? V tuto chvíli desítky tisíc pražských rodin financují přípravné kurzy, zanedbávají svou práci, trénují cermatí testy, zjišťují, že podle počtu bodů by jejich děti neuspěly ani na středočeských školách a tak na děti zvyšují tlak. To má znatelný vliv na psychický stav deváťáků, sedmáků i páťáků, prostě na prakticky na všechny děti. Situace je tak zoufalá, že rodiče dokonce usilují o odklad školní docházky do první třídy, aby jejich dítě pak v páté třídě mělo tu výhodu, že bude v době přijímacích zkoušek o rok starší než ostatní děti a dostalo se na osmiletou školu a byl pokoj, protože nechtějí riskovat přijímačky ze sedmé či z deváté třídy. A v páté třídě rok navíc, to je opravdu velmi obří výhoda.
Ta situace je prostě jednou velkou katastrofou, mrháním talenty a decimováním našich dětí i jejich rodičů.
A jaké je řešení? Stačí chtít. Na schůzce padlo několik zcela konkrétních bodů. Některé s okamžitým efektem, některé dlouhodobé. Zaprvé by Praha měla už od příštího roku pro své děti zajistit místa na kvalitních soukromých školách. Prostě ty školy buď koupit, nebo se s nimi dohodnout, že bude za žáky podle výsledků z Cermatu formou stipendia čtyři roky hradit školné. Současně by si Praha měla budovy pro střední školy nejen stavět, což trvá třeba osm, deset let, ale také pronajímat, dát ředitelům středních škol záruky dlouhodobého financování a finančně je dostatečně motivovat ke zřizování detašovaných pracovišť. A nakonec by Praha měla přestat se středními Čechami bojovat, domluvit se na zřízení fondu, kam oba kraje dají finance, které budou na zvýšení kapacit koordinovaně čerpat.
Problém je obří, ale řešitelný. Jde o šedesát tříd po třiceti dětech. Taková kapacita se dá koupit či pronajmout. A na schůzce jsme se všichni shodli, že v Praze nikdy nenastala a nenastane situace, že by existovala kapacita a nebyli učitelé. To se ve středním školství prostě neděje.
Teď je ta doba, kdy je ten problém s kapacitami pro všechny nejpalčivější. Prosím o sdílení. Protože ten tlak musí dolehnout až k pražské a středočeské koalici a té pražské musí otevřít oči, aby konečně začali dělat to, co je jediné správné, kapacity zajistit. A pokud chvete vědět, jak to dopadne s návrhy řešení, můžete dát sledovat. Díky moc.
