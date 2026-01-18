Cvejn (PRO): Vláda musí hájit národní zájem

Ochrana přírody je legitimní a potřebná. Co ale odmítáme, je extremistická klima-alarmistická politika, která pod záminkou dobra planety systematicky oslabuje naši ekonomiku, ničí konkurenceschopnost a zejména přenáší náklady na obyčejné občany.
Naše vláda nese odpovědnost za české firmy, za české zaměstnance a za životní úroveň našich rodin. Právě proto nemůžeme mlčet k tomu, že Green Deal je dnes Bruselem prosazován způsobem, který ohrožuje samotné základy evropského hospodářství.
Dopady na naše firmy jsou reálné a tvrdé
České i evropské firmy čelí nebývalému tlaku. Rostoucí ceny energií, přebujelá regulace, emisní povolenky, administrativní zátěž a neustále se měnící pravidla vytvářejí prostředí, ve kterém se špatně investuje, plánuje i podniká. Energeticky náročný průmysl, automobilový sektor, hutnictví nebo chemie, tedy páteř české ekonomiky, ztrácejí dech.
Zatímco evropské podniky svazujeme regulacemi, konkurence z Asie a Ameriky vyrábí levněji, s menšími omezeními a často bez srovnatelných ekologických standardů. Výsledek je jasný: výroba odchází z Evropy, pracovní místa mizí a emise se jen přesouvají jinam. To není ochrana klimatu, to je hospodářský masochismus.
Naše firmy nepotřebují další zákazy a příkazy. Potřebují dostupné energie, technologickou neutralitu a čas na přirozenou transformaci. Green Deal v současné podobě jim nic z toho nenabízí.
Zaplatí to obyčejní lidé
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Největší lež klima-alarmistické politiky je tvrzení, že náklady nikdo nepocítí. Opak je pravdou. Platí je naši lidé. V účtech za energie, v cenách potravin, v dražším bydlení, v nejistotě zaměstnání.
Rodiny s nízkými a středními příjmy nemají rezervy na to, aby dotovaly experimenty bruselských úředníků. Lidé v průmyslových regionech nemohou ze dne na den změnit profesi jen proto, že se někdo rozhodl administrativně „řídit“ ekonomiku. Sociální dopady Green Dealu jsou reálné a vláda, která by je ignorovala, ztrácí kontakt s realitou.
Ano, existují fondy a mechanismy takzvané „spravedlivé transformace”. Ale tyto nástroje zdaleka nestačí a často přicházejí pozdě. Peníze nenahradí ztracenou práci, rozpad místních ekonomik ani pocit, že se o lidech rozhoduje bez nich.
Vláda musí hájit národní zájem
Skutečnost, že vláda jmenovala Filipa Turka zmocněncem pro Green Deal, jasně ukazuje, že téma je považováno za prioritu. Právě proto je odpovědností vlády, a tedy i naší odpovědností, dát tomuto procesu jasné mantinely. Naší pozicí není popírání ochrany přírody.
Naší pozicí je odmítnutí ideologického extremismu, který z ekologické politiky dělá nástroj sociálního inženýrství. Česká republika musí v Evropě prosazovat rozumný přístup: ochranu životního prostředí ano, ale bez likvidace průmyslu, bez chudnutí obyvatel a bez ztráty suverenity v klíčových rozhodnutích.
Závěr
Green Deal v současné podobě není reformou, ale rizikem. Rizikem pro naše firmy, pro naše zaměstnance i pro sociální soudržnost společnosti. Pokud má mít zelená transformace podporu veřejnosti, musí být realistická, ekonomicky únosná a spravedlivá.
Naší povinností ve vládě je chránit české národní zájmy. Ne slepě přejímat ideologické projekty, ale prosazovat řešení, která dávají smysl lidem, kteří tuto zemi živí svou prací. Ochrana přírody nesmí být záminkou k tomu, aby Evropa chudla a ztrácela své místo ve světě.
Zdeněk Cvejn
místopředseda strany PRO
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.