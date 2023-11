Czernin (TOP 09): Uplynulé dva roky byly velkou zkouškou

reklama

Byl jsem zvolen řadovým místopředsedou TOP 09 . Dámy a pánové, děkuji vám za důvěru. Mám radost z toho, že stranu i nadále povede silný tým. Budu moc rád, když si přečtete můj projev, ve kterém jsem mimo jiné zrekapituloval poslední dva roky naší práce a zdůvodnil, proč jsem na 8. celostátním sněmu neobhajoval post 1. místopředsedy.

Uplynulé dva roky byly velkou zkouškou. Mnozí z nás máme v živé paměti náš poslední sněm, který byl provázen povolební euforii. Nutno říct, že byla oprávněná. Podařilo se nám spolu odstavit oligarchy, kteří osm let, motivováni pouze vlastními zájmy, ničili náš stát. Zároveň jsme stanuli tváří v tvář obrovským očekáváním veřejnosti. Slíbili jsme, že dáme Česko dohromady, že přestaneme zaklekávat podnikatele a že otočíme zahraniční politiku západním směrem. To byl základní předpoklad úspěšného zvládnutí evropského předsednictví.

Slíbili jsme také, že se budeme intenzivně zabývat zeštíhlením státu. Vlastimil Válek dokázal na ministerstvu snížit počet úředníků o deset procent. To jsme splnili a neprávem se na to ve veřejné diskusi jaksi zapomíná. Je to odkaz vlády, jejíž je TOP 09 pevnou a autentickou součástí. Jsem přesvědčen, že na naši vládu se jednou bude v učebnicích vzpomínat jako na kabinet, který se přestal hrbit před čínskou pandou i “voloďou” z Moskvy. Na zahraniční politiku měla bezesporu vliv i změna na Pražském hradě. Pachuť po desetileté hrůzovládě Miloše Zemana naštěstí skončila brzy.

Na posledním sněmu jsem také řekl, že vítězství ve sněmovních volbách je sice krásné, ale reálná práce nám teprve začíná. Věděli jsme, že nám předchozí vláda nechala zemi a veřejné finance v situaci Titanicu, který se potácí deset metrů od ledové kry. Nemohli jsme však mít sebemenší potuchy, jakými dalšími krizemi se budeme muset zabývat a čelit jim. Jen pár stovek kilometrů od nás se na území Ukrajiny rozpoutal konflikt, který Evropa od druhé světové války nezažila. V souvislosti s tím musela naše vláda řešit situaci uprchlíků, přímou pomoc válkou sužované zemi, ale i nedostatek energií. Mám v živé paměti, jak nás opozice strašila, že tu nebude čím topit a že tu snad všichni zmrzneme. K tomu samozřejmě nedošlo. Zastropovali jsme ceny energií, naplnili zásobníky s plynem a zařídili LNG terminál v Nizozemí. Nicméně žijeme v nelehké době, kdy je válečných krizí mnohem více. Asi nikomu nemusím připomínat teroristický útok Hamasu na Izrael, který poslední měsíc plní novinové titulky.

K tomu všemu bojujeme s inflací, která zachvátila celý kontinent. Jsme exportní ekonomikou do velké míry závislou na Německu. Je však dobře, že hledáme cesty, jak naše hospodářství “nakopnout”. Jako TOP 09 jasně hlásáme, že Česko musí zrychlit. Pokud by se tak nestalo, ujel by nám vlak nejen v rámci našeho regionu. Nesmíme polevit.

Považuji dnes za potřebné poděkovat oběma zakladatelům strany, Karlu Schwarzenbergovi i Miroslavu Kalouskovi. Zejména bych chtěl říci, že kdyby nebylo Karla, asi bych tu dnes nestál a asi bych i byl jiným člověkem. Karel Schwarzenberg je mužem, jehož myšlenky a názory budou vždy základními hodnotovými pilíři naší strany. Dnes tu Bohužel s námi být nemůže. Modlím se za jeho zdraví.

Chci také ocenit naši Markétu za práci, kterou za poslední čtyři roky pro TOP 09 udělala. Její nasazení je jedním z předpokladů úspěšného fungování koalice SPOLU. Pro mě byla čest ji hájit a krýt jí záda. Děkuji také kolegům místopředsedům, stejně jako celému předsednictvu a výkonnému výboru za výbornou týmovou práci.

Musím samozřejmě poděkovat kolegům senátorům Herbertu Paverovi, Janu Grulichovi a Tomáši Třetinovi, stejně jako ostatním členům našeho společného senátního klubu ODS a TOP 09 za výbornou spolupráci. Díky jim je TOP 09 i v Senátu vidět a slyšet více než v minulosti a mojí osobou je strana TOP 09 zastoupena ve vedení Senátu.

Rád bych také vyjádřit úctu každému členovi TOP 09, který se politice věnuje na regionální a komunální úrovni. Z vlastní zkušenosti vím, že je to práce často nevděčná, které se obvykle věnují ve svém volném čase jen ti opravdoví srdcaři. Naštěstí je takových lidí v TOP 09 stále dost. Jste duší naší politiky a přímou inspirací pro celostátní program. Mým neskromným přáním je, aby vás bylo ještě více.

Neutíkám, chci u toho být i nadále. Nicméně po dlouhé a seriózní úvaze jsem se rozhodl, že už nebudu obhajovat post 1. místopředsedy. Důvody jsou zřejmé. Loni jsem se stal místopředsedou Senátu, což je funkce, kterou chci nadále dělat se vší zodpovědností. Jako senátor mám také povinnost trávit více času u nás na Jičínsku a Nymbursku. Ke svému kraji a jeho okolí chci přistupovat s péčí řádného hospodáře. Role 1. místopředsedy TOP 09 je odpovědnou funkcí, která si zasluhuje, aby ji vykonával člověk, který jí věnuje maximum. Vlastimil Válek předpoklady splňuje. Držím ti palce Vlastíku!

Slíbil jsem Markétě, že ji budu krýt záda a tuto roli jsem po čtyři roky ve funkci plnil. Přeji svému nástupci, aby v této práci pokračoval a aby TOP 09 pomohl provést úspěšně dalšími volbami. Čekají nás důležité volby do krajských zastupitelstev, do Evropského parlamentu, Senátu i Poslanecké sněmovny. Všechny jsou důležité a budou vyžadovat naše plné nasazení, protože naši protivníci nám zadarmo nic nenechají.

Hlas “srdcařů” z TOPky v nich musí rezonovat. Vím, že jsme stranou, jejíž členy nejlépe vystihuje citát Václava Havla: „Domnívám se, že politik může říkat pravdu a žít v souladu se svým svědomím. Já se o to alespoň snažím.“ Topáci, držme se spolu a snažme se dál!

