DPP pokračuje v městském včelaření ve vozovně Vokovice

Včelstva na střeše administrativní budovy vozovny Vokovice, o která se ve svém volném čase starají zaměstnanci DPP – dlouholetí aktivní včelaři – jsou nyní již zakrmena a připravena na zimní klidové období. Probíhá vývoj tzv. zimní generace včel, která má dostatek sil přečkat chladné měsíce až do jara. Na podzim bude provedena fumigace proti varroáze, aby se minimalizovalo riziko napadení roztoči. Poté budou včely ponechány v klidu, aby mohly nerušeně odpočívat.
„Naše včelstva letos opět potvrdila, že i v městském prostředí lze dosáhnout skvělých výsledků. Věříme, že všechna naše včelstva zimu úspěšně zvládnou a na jaře se opět rozletí za snůškou. Med, který v příští sezóně vyprodukují, plánujeme opět využít v rámci reprezentačních aktivit DPP,“ říká Martin Skapa, vedoucí provozu vozovny Vokovice a hlavní včelař DPP.
„Těší mě, že právě Vokovice, kde jsem před dvaceti lety působil jako vedoucí za JPT, jsou dnes takto aktivní a inspirativní. Je skvělé vidět, že se v DPP daří nejen technickým inovacím, ale i péči o přírodu a okolí. Městské včelaření je krásným příkladem, jak lze i v technickém prostředí pečovat o přírodu a biodiverzitu,“ Jan Šurovský, místopředseda představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.
DPP vnímá městské včelaření nejen jako ekologický projekt, ale také jako péči o biodiverzitu a aktivní přístup k ESG principům. Tento projekt je důkazem, že i v městském prostředí lze vytvářet podmínky pro život opylovačů, a zároveň přispívat k ekologické kultuře a komunitnímu rozvoji.
Kromě chuti je med také ceněn pro své zdravotní benefity – obsahuje antioxidanty, enzymy a přírodní látky, které podporují imunitu, zklidňují podrážděné hrdlo, pomáhají při trávení a mají antibakteriální účinky. Med z Vokovic tak není jen symbolem udržitelnosti, ale i přírodní cestou ke zdraví.
autor: Tisková zpráva