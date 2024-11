DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Kamerové systémy by mohly odradit od špatného a násilného zacházení se zvířaty

„Neomylným měřítkem vzdělanosti srdce národa a člověka je, jak pohlíží a zachází se zvířaty.“ — Berthold Auerbach

„Kdyby jatka měla stěny ze skla, každý by byl vegetarián.“ — Paul McCartney

„V současné době by se mělo usilovat o to, aby zabíjení zvířat bylo bezbolestné, ušetřila se zvířeti bolest.“ — Kinga Wiśniewska Roszkowska

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ztotožňuje s názory ochránců zvířat a požaduje zavedení kamerových systémů na všech jatkách v České republice bez výjimky.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se oficiálně připojila k petiční akci s názvem Za zavedení kamerových systémů na všech jatkách v ČR již 19. 5. 2019.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT souhlasí s požadavky na změnu legislativy, které se opírají zejména o následující skutečnosti obsažené v petici:

Kamerové systémy by mohly odradit od špatného a násilného zacházení se zvířaty, podporovaly snahu dodržovat správné postupy a předešly situacím, kdy se ke konzumentům dostane maso z nemocného zvířete (viz. situace v Polsku). Domníváme se, že spotřebitel by měl vědět, co jí a jakým procesem si zvíře před smrtí prošlo.

Kamery požadujeme na místech vykládání či vyhánění zvířat z transportního vozu, předporážkového ustájení zvířat a na místech usmrcování, vykrvení a následného stahování z kůže, vyvrhování a zbavování se jednotlivých částí těla.

Současně požadujeme, aby byl celý tento proces živě vysílán na webových stránkách jednotlivých jatek tak, aby se na něj kdokoliv mohl kdykoliv podívat. Vzorem může být např. společnost Hollandia, která pod heslem „Jsme průhlední” vysílá online každou z částí svých činností.

Kamerové systémy sice neukončí utrpení na jatkách, ale budou cenným nástrojem běžným spotřebitelům k tomu, aby věděli, jak je nakládáno se zvířaty, které konzumují. Jatka nedovolují exkurze a jejich budovy jsou uzpůsobeny tak, že se nikdo nemá šanci o jejich činnosti nic dozvědět. Zvířata jsou odkázána na vůli zaměstnanců. Z pořízených záběrů a výpovědí zaměstnanců vyplývá, že jsou v některých případech zvířatům chvíle před smrtí znepříjemňovány. Inspirací může být Francie a Velká Británie, kde jsou kamerové systémy na jatkách již zavedeny.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, lidí, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!

MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.

BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ

CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.

ŘV DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT