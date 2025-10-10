DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Za historii závodů přišlo o život více než padesát koní

Žádost o zrušení Taxisova příkopu a zmírnění dalších nebezpečných překážek pro závody koní na Velké pardubické steeplechase

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT před pěti lety důrazně žádala kompetentní orgány veřejné moci a další právnické i fyzické osoby, které s tímto případem mají cokoliv společného, popř. mají možnost spolurozhodování či ovlivňování fungování Velké pardubické (Velká pardubická steeplechase), aby urychleně reagovaly na úmrtí koně Sottoventa při posledním závodu a přijaly opatření, jimiž obdobným událostem v budoucnu zamezí.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT konstatuje, že předloňský tragický závod Velké pardubické, při kterém zahynul devítiletý ryzák Stuke a jeho jezdec utrpěl vážná zranění, jen potvrdil, že rizikové překážky jsou životu nebezpečné a pády mohou mít fatální následky.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ztotožňuje s názorem bývalého ministra financí Miroslava Kalouska, že Velká pardubická je týrání zvířat. "Ti chlapi vědí, do čeho jdou, ať si zpřelámou, co chtějí. Kde ale, k čertu, bere někdo tu zvrácenou odvahu vystavovat takovému riziku nevinná zvířata? Podle mě je to odsouzeníhodné týrání.“ (Expres 8. 10. 2023)

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT poukazuje na to, že se jedná již o 27. oběť obávané překážky a že za historii závodů přišlo o život více jak padesát koní. Poukázala tak na nebezpečnost překážky tzv. Taxisova příkopu, na kterém dochází ke zranění a úmrtí zvířat opakovaně. Z tohoto důvodu považuje DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT za nutné tuto překážku ze závodu vypustit, tzn. ji zrušit.

V reakci na výzvu DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT byla již více než 13,5 tisíci petenty podepsána petice za zrušení Taxisova příkopu pro závody koní na Velké pardubické a zmírnění dalších nebezpečných překážek občany, kterým není též lhostejné zbytečné mrzačení a umírání koní na tzv. smrtící pasti oficiálně nazvané Taxisův příkop.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT připomíná, že v anketě na známém webovém portálu se vyjádřila jasná většina pro zrušení Taxisova příkopu. V otázce "Měl by se zrušit Taxisův příkop" totiž hlasovalo 61% občanů pro odpověď „Ano – je zbytečné, aby na něm umírali koně“, 5% občanů pak pro odpověď „Zrušit by se měla celá Velká pardubická“. Pouze třetina hlasujících by byla pro zachování Taxisova příkopu. Ankety se zúčastnilo 7 551 občanů.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT nechápe, že doposud nebylo ze strany odpovědných a spoluzainteresovaných institucí a orgánů veřejné moci reagováno jinak než pouze odpovědí o zřízení expertní komise, která se bude tématem průběhu dostihů a Taxisova příkopu, včetně případných úprav překážky, zabývat. Vzhledem k této skutečnosti, pokud tedy nedojde k vypuštění překážky s názvem Taxisův příkop a zmírnění dalších nebezpečných překážek, využije DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT další zákonné možnosti, které připadají v úvahu, a obrátí se současně s žádostí o pomoc na mezinárodní organizace a instituce zabývající se ochranou zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si od svého vzniku klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ.
CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.

