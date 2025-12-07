Bartoš (Piráti): Levnější potraviny a lepší dohled nad oligopoly díky nám

08.12.2025 9:06 | Tisková zpráva

Vláda dala souhlasné stanovisko k pirátské novele. Ta umožní Antimonopolnímu úřadu zasahovat proti oligopolům a zpětně rušit fúze mezi supermarkety.

Bartoš (Piráti): Levnější potraviny a lepší dohled nad oligopoly díky nám
Foto: Screen You Tube
Popisek: Ivan Bartoš v podcastu Kecy a politika

To vše dnes vede k neustálému zvyšování cen potravin. Díky pirátskému návrhu, který připravil ještě ministr Michal Šalomoun, se to změní. Piráti budou pro zákon hledat podporu napříč stranami a budou chtít zařadit jeho projednání ve Sněmovně na co nejdřívější termín.

„Jde o to, aby si velcí hráči v různých službách, ale i prodeji, nebrali lidi jako rukojmí a aby nevznikaly fúze mezi supermarkety, které lidem zdražují život. Náš návrh, který teď prošel vládou, to zařídí. Může tak výrazně přispět ke snížení cen potravin a zlepšení hospodářských podmínek pro lidi. Plníme to, co jsme s Piráty slíbili v našem plánu na 100 dní. Antimonopolní úřad v kontrole trhu a oligopolů roky selhával. Ceny potravin se v důsledku toho uměle šroubovaly nahoru a lidi platili víc než museli. Díky našemu pirátskému návrhu by se jim teď život naopak zlevnil,” vysvětlil poslanec Ivan Bartoš.

„Souhlasné stanovisko k našemu návrhu vládou je dobrá zpráva. Tenhle krok podpoří českou ekonomiku a zajistí spravedlivější trh pro všechny občany. Teď zamíří do Sněmovny a my jsme připraveni pro něj hledat podporu napříč koaličními i opozičními stranami. Může totiž výrazně zlepšit životy občanů. A je v zájmu Česka, aby byla pro schválení i budoucí vláda a podpořila ho. Plníme prostě plán Pirátů na prvních 100 dní,“ doplnila předsedkyně poslaneckého klubu Olga Richterová.

Pirátský návrh umožňuje Antimonopolnímu úřadu zpětně kontrolovat schválené fúze a rušit je. Součástí je také nový nástroj proti oligopolním trhům, což povede ke snižování cen potravin. Vysoké ceny potravin jsou totiž v současnosti určovány nejen trhem, ale i dohodami mezi velkými hráči. Piráti budou usilovat o projednání těchto návrhů na nejbližší řádné schůzi nové Sněmovny. Předloží také návrh na snížení DPH u základních potravin.

