Ševčík (SPD): Já chci vztahy s našimi slovenskými bratry napravit

Slovensko pro mě není jen soused, jsou to naši BRATŘI. A já říkám jasně: Je nejvyšší čas, aby se ze standardních vztahů znovu staly vztahy nadstandardní. V posledních měsících vztahy mezi Českem a Slovenskem ochladly kvůli ideologickým sporům bývalé vlády. A já nechápu, proč jsme se ke svým nejbližším měli chovat, jako by to byli nepřátelé.
Proto podporuji rozhodnutí Tomia Okamury vyrazit na Slovensko samostatně. Jsem zvědavý, kdo z vás bývalé vlády bude na Slovensku vůbec přijat po tom, jak jste o slovenské vládě, premiérovi i prezidentovi mluvili.
Já chci vztahy s našimi slovenskými bratry napravit. Chci restartovat to, co nás vždy spojovalo, vzájemnou úctu, blízkost a nadstandardní vztahy.
autor: PV