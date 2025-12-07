Ševčík (SPD): Já chci vztahy s našimi slovenskými bratry napravit

08.12.2025

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na kritiku Okamurovy cesty na Slovensko bez zástupců opozice

Ševčík (SPD): Já chci vztahy s našimi slovenskými bratry napravit
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Docent Miroslav Ševčík

Slovensko pro mě není jen soused, jsou to naši BRATŘI. A já říkám jasně: Je nejvyšší čas, aby se ze standardních vztahů znovu staly vztahy nadstandardní. V posledních měsících vztahy mezi Českem a Slovenskem ochladly kvůli ideologickým sporům bývalé vlády. A já nechápu, proč jsme se ke svým nejbližším měli chovat, jako by to byli nepřátelé.

Proto podporuji rozhodnutí Tomia Okamury vyrazit na Slovensko samostatně. Jsem zvědavý, kdo z vás bývalé vlády bude na Slovensku vůbec přijat po tom, jak jste o slovenské vládě, premiérovi i prezidentovi mluvili.

Já chci vztahy s našimi slovenskými bratry napravit. Chci restartovat to, co nás vždy spojovalo, vzájemnou úctu, blízkost a nadstandardní vztahy.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

  • SPD
  • poslanec
Mírová dohoda

Vy to, s čím nyní přichází USA považujete za mírovou dohodu? Já to vidím tak, že vlastně jen nechává Ukrajinu napospas Rusku. Nebo v čem je podle vás kompromisní?

