DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Zvířata jsou důležitou součástí našich životů

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se připojila k podpoře Mezinárodního dne zvířat. Ten se slaví od roku 1931 a datum bylo vybráno na počest sv. Františka z Assisi (1181-1226), který je patronem všech zvířat, protože celý svůj život zasvětil péči o nemocná, opuštěná a týraná zvířata. Papež Řehoř IX. jej prohlásil za svatého již 16. července 1228. V roce 1979 papež Jan Pavel II. prohlásil sv. Františka z Assisi za patrona zvířat a jejich ochránců.
František se narodil do bohaté kupecké rodiny, ale sám si zvolil, že svůj život prožije v chudobě a zasvětí ho pomoci druhým. A to nejen lidem, ale i zvířatům. Zvířata označoval za své bratry a sestry a volal po jejich obraně a vlídném zacházení. Podle historických pramenů se zvířaty i mluvil. Nepovažoval je za bytosti nižší než člověk. František z Assisi předjímal rozšíření lidské etiky na vše živé. Svatý František zemřel dne 4. října 1226 a právě z tohoto důvodu bylo toto datum předurčeno k vyhlášení Mezinárodního dne zvířat.
Účelem vyhlášení MDZ bylo připomenout lidem, že zvířata jsou živí tvorové a důležitá součást naší planety. Chování lidí ke zvířatům tedy má být ohleduplné a každý by se měl vyvarovat jakýchkoli projevů týrání a omezování zvířecí svobody. Mezinárodní den zvířat připomíná, že zvířata jsou důležitou a neodmyslitelnou součástí našich životů.
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se již ve čtvrtek 2. října připojila k podpoře Světového dne hospodářských zvířat, který se slaví na den narození Mahátmy Gándhího. Po celém světě jsou ročně zabity miliardy zvířat, se kterými není vůbec zacházeno jako s živými tvory a mnohdy jsou chována v příšerných podmínkách. Tento den je na protest proti tomuto chování ke zvířatům, ale také na zamyšlení, jak těmto věcem předejít a uvědomit si, že jsou to živé bytosti, které mají právo na řádné a slušné zacházení.
Tzv. hospodářská zvířata jsou tvorové, kterým lidé přiřkli roli pouhého zdroje masa, mléka, vajec, kůže, apod. Zvířata, která na rozdíl od těch, jež označujeme za domácí mazlíčky, nemají mít žádný nárok na náš soucit a ohleduplnost, a to bez ohledu na to, že jsou stejně inteligentní, stejně vnímavá a schopná cítit radost i bolest. SDHZ slouží rovněž k připomenutí a uctění památky 62 000 000 000 zvířat, která jsou ročně zabita.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT podpořila i ve středu 1. října Mezinárodní den vegetariánství, který se slaví od roku 1977 a má za účel rozšířit podvědomí o výhodách bezmasé stravy, jak ze zdravotních důvodů, tak zejména z důvodů etických.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si od svého vzniku klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.
NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ.
CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.
