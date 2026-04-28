Daczická (Naše Česko): Politika nemusí být jen o nekonečných hádkách

29.04.2026 8:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přechodu z ODS do hnutí Naše Česko Martina Kuby.

Foto: Naše Česko
Popisek: Naše Česko

Vše, co dělám, dělám nejen rozumem, ale i srdcem.

Politiku vnímám jako službu občanům, jako nástroj  reálně měnit věci k lepšímu a reprezentovat názory stejně smýšlejících lidí.

Vždy jsem chtěla, aby stála na hodnotách, kterým věřím, jako je slušnost, spravedlnost, úcta a respekt.

V poslední době jsem, bohužel, byla svědkem a často i nechtěným účastníkem mnoha vnitrostranických sporů a zákulisních bitev,  kde se mnohem víc energie věnovalo stranickým strukturám než reálné práci pro voliče.

Taková politika mě nebaví. A nebaví mě ani za každou cenu pořád na někoho útočit.

Střet k politice patří, ale nemá být prvoplánový a bez reálného výsledku. Baví mě být v politice, blízko lidem, poslouchat jejich názory a vidět za sebou výsledky práce.

Martina Kubu jsem jako členka ODS sledovala už dlouho a bavilo mě, jak skvělou práci odvádí se svým týmem pro občany v Jižních Čechách.

Je to pro mě příkladem toho, jak by se politika měla dělat a věřím, že tak má fungovat.

Po rozhovorech s Martinem jsem se jen utvrdila v tom, že chci být součástí nově vznikajícího týmu Naše Česko. Týmu, který má jasný tah na branku a chce sliby voličům měnit v realitu. Jsem hrdá, že jsem se narodila v naší zemi a chci, aby se v ní žilo co nejlépe. A pořád věřím, že politika prostě nemusí být jen o nekonečných hádkách, že do ní můžeme vrátit rozumná řešení problémů a hlavně selský rozum.

Vaše Katka

Článek obsahuje štítky

Naše Česko , Daczická

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Má Naše Česko šanci uspět?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Financování veřejnoprávních médií

Tvrdíte, že když bude financování veřejnoprávních médií z rozpočtu, bude dobrovolné. Jak jako? Jak se lidi budou moc rozhodnout, zda jejich peníze z rozpočtu mají jít na jejich financování? A kdo bude určovat tu kvalitu, o které se zmiňujete, a za níž máme platit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Ministr Klempíř: Falešná hra opozice. Vyvolávají chaos a strach

