Daczická (Naše Česko): Politika nemusí být jen o nekonečných hádkách

Vše, co dělám, dělám nejen rozumem, ale i srdcem.
Politiku vnímám jako službu občanům, jako nástroj reálně měnit věci k lepšímu a reprezentovat názory stejně smýšlejících lidí.
Vždy jsem chtěla, aby stála na hodnotách, kterým věřím, jako je slušnost, spravedlnost, úcta a respekt.
V poslední době jsem, bohužel, byla svědkem a často i nechtěným účastníkem mnoha vnitrostranických sporů a zákulisních bitev, kde se mnohem víc energie věnovalo stranickým strukturám než reálné práci pro voliče.
Taková politika mě nebaví. A nebaví mě ani za každou cenu pořád na někoho útočit.
Střet k politice patří, ale nemá být prvoplánový a bez reálného výsledku. Baví mě být v politice, blízko lidem, poslouchat jejich názory a vidět za sebou výsledky práce.
Martina Kubu jsem jako členka ODS sledovala už dlouho a bavilo mě, jak skvělou práci odvádí se svým týmem pro občany v Jižních Čechách.
Je to pro mě příkladem toho, jak by se politika měla dělat a věřím, že tak má fungovat.
Po rozhovorech s Martinem jsem se jen utvrdila v tom, že chci být součástí nově vznikajícího týmu Naše Česko. Týmu, který má jasný tah na branku a chce sliby voličům měnit v realitu. Jsem hrdá, že jsem se narodila v naší zemi a chci, aby se v ní žilo co nejlépe. A pořád věřím, že politika prostě nemusí být jen o nekonečných hádkách, že do ní můžeme vrátit rozumná řešení problémů a hlavně selský rozum.
Vaše Katka
