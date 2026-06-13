Ministryně Schillerová: Lobbovat za naši zemi je potřeba

Vážení přátelé, někdy se letadlem prostě musí. Je těžké všechno stíhat, když jste ministryně financí. V Lucemburku jsem měla tu čest předsedat a řídit zasedání Evropské investiční banky. To je extrémně důležitá instituce, protože na její půdě se rozhoduje, jaké projekty v Evropě získají peníze a za jakých podmínek. Od roku 1992 už Česká republika načerpala 787 miliard korun, hlavně na rozvoj silnic a železnic. Samozřejmě, že jsem jen necinkala na zvoneček a neudílela slovo, ale aktivně jsem jednala o nadcházejících projektech s ostatními ministry financí, kteří jsou zároveň guvernéry evropské banky. Lobbovat za naši zemi je potřeba. V sále i mimo něj.
V Lucemburku taky probíhalo zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci. Tam jsme řešili velký paradox, který v Evropě za poslední desítky let nabobtnal. Totiž že nutíme evropské výrobce, aby snižovali emise, ale už neřešíme, jaké emise vypouští výrobci mimo Evropskou unii, čímž našemu průmyslu vzniká neférová konkurence. Moje pozice byla přesně taková, s jakou jsem šla do voleb. Základ všeho je přehodnotit systém emisních povolenek, a tím nemyslím ty novější ETS2, které Fialova vláda hodlala nasměrovat na obyčejné české domácnosti, ale i ETS1, které už řadu let dusí evropský průmysl.
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Před volbami jsme taky slíbili, že zarazíme zvyšování odvodů živnostníkům, a tento týden byl důležitý milník. Náš zákon o snížení minimálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění ze 40 na 35 procent průměrné mzdy vyšel ve Sbírce zákonů. Jak víte, ve Sněmovně pro to hlasovali i poslanci ODS, kteří předtím zvedli ruku pro zvýšení. Poté jsme museli přehlasovat opoziční senátory a pak už jen stačil podpis pana prezidenta.
Velkou radost jsem měla, když jsem si přečetla mezinárodní srovnání inflace za poslední měsíc. Ze 41 sledovaných zemí patří České republice 7. nejlepší místo. Naše opatření proti růstu cen benzínu a nafty fungují společně s odpuštěním poplatků za obnovitelné zdroje. Podařilo se nám zavést stropy na ceny pohonných hmot včas a bylo prozřetelné, že jsme je nechali v platnosti. Konflikt mezi USA a Íránem se celkem obludně natahuje a jsem ráda, že jsme Českou republiku na tuhle situaci připravili.
Další radost jste mi udělali vy, kteří si objednáváte Dluhopisy republiky. Dívám se do posledních záznamů a už jste si jich rezervovali za víc než 65 miliard. To je třikrát víc, než kolik jsme s kolegy odhadovali na úplném začátku. Je super, že se na financování rozvoje naší země podílíte Vy občané a budete vydělávat ze svých investic úroky místo bank.
Nechci z tohoto týdne zapomenout ani na dvě milá setkání u nás na Ministerstvu financí. Nejprve s velvyslancem Japonska, Jeho Excelencí Nagaoka Kansuke a hned poté s našimi nejbližšími sousedy na Česko-Slovenském diplomatickém večeru.
Práce je spousta a nikdy nekončí. Vy, kdo můžete, si užijte víkend a načerpejte síly. Já se o to budu pokoušet též.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
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