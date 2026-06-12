Gregorová (Piráti): Finanční služby mají být férové

V ní upozorňuje na tzv. dark patterns, pomocí kterých bankomaty nutí uživatele do méně výhodných transakcí. Podle Gregorové existuje podezření, že tato nebankovní síť porušuje hned několik evropských předpisů. Bankomaty Euronet cílí především na zahraniční turisty, kteří často neznají místní podmínky a mohou snadno přehlédnout nevýhodné nabídky směny měn nebo skryté poplatky.
Nachytat se ale mohou i Češi. Ti nově platí poplatek 49 korun za výběr (ZDE), a to i v případě, že mají u své banky výběry z bankomatů zdarma. Ještě výrazně vyšší náklady jim však mohou vzniknout při výběru eur na dovolenou nebo služební cestu kvůli velmi nevýhodným směnným kurzům.
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Na problematické praktiky upozornili tvůrci projektu Kluci z Prahy. Ti zdokumentovali (ZDE) případ ženy, která si z eurového účtu vybírala 1000 eur. Bankomat během transakce uváděl poplatek pouze 3,95 eura. Ve skutečnosti však následně z účtu strhl celkem 1175 eur. Rozdíl 175 eur, tedy přibližně 4250 korun, představoval skrytý náklad způsobený nevýhodnou konverzí měny.
„Spotřebitel musí mít možnost jednoduše pochopit, kolik za službu skutečně zaplatí. Pokud bankomat zvýrazňuje nejdražší variantu, znepřehledňuje informace o poplatcích nebo dokonce znemožňuje výběr v měně účtu, je namístě otázka, zda nejde o nekalou obchodní praktiku. Právě proto jsem se obrátila na Evropskou komisi,“ vysvětluje europoslankyně Markéta Gregorová.
Ve své interpelaci se Gregorová Komise ptá, zda jsou tyto praktiky slučitelné se směrnicí o nekalých obchodních praktikách a s evropským nařízením o přeshraničních platbách. Zároveň chce vědět, zda podle Komise nedochází ke zkreslování ekonomického chování určité skupiny spotřebitelů, zejména turistů a osob vybírajících hotovost v zahraniční měně.
„Není možné, aby lidé přišli během několika vteřin o stovky nebo dokonce tisíce korun jen proto, že se nedokážou zorientovat v záměrně matoucím rozhraní bankomatu. Finanční služby mají být férové a srozumitelné, ne postavené na tom, že někdo využije nepozornosti běžných spotřebitelů. Evropská pravidla musí chránit občany před podobnými praktikami bez ohledu na to, ve které zemi EU se právě nacházejí,” dodává Gregorová.
Mgr. Markéta Gregorová
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