David (SPD): Demokraté hrozí dalším shutdownem pro americkou vládu

Američtí demokraté hrozí dalším částečným uzavřením vlády po dalším úmrtí během protestů proti imigrační politice prezidenta Donalda Trumpa. Předseda demokratů v Senátu Chuck Schumer oznámil, že v Kongresu zablokuje velký balíček výdajů, pokud republikáni neprovedou škrty v rozpočtu Ministerstva vnitřní bezpečnosti.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Anketa
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Spouštěčem byla smrtelná střelba důstojníka ICE během demonstrací v Minnesotě. Oběť byla úřady identifikována jako Alex Pretti, zdravotník pracující na oddělení intenzivní péče. „To, co se děje v Minnesotě, je hrůzné – a nepřijatelné v jakémkoli americkém městě,“ řekl Schumer. Návrh rozpočtu je „zcela nedostatečný k omezení zneužívání moci ze strany ICE“, protože republikáni odmítají postavit se prezidentu Trumpovi.
Odpor demokratů by mohl mít dalekosáhlé důsledky. Kromě Ministerstva vnitřní bezpečnosti by byly ovlivněny i rozpočty na obranu, práci, vzdělávání, zahraniční politiku, finance a zdravotnictví a sociální péči. V případě uzavření provozu by řada klíčových pracovníků, například v armádě nebo na letištích, musela pokračovat v práci bez platu.
Naproti tomu zaměstnanci ICE a pohraniční stráže by mohli být i nadále placeni, protože mají přístup k finančním prostředkům z daňového zákona, který Trump podepsal loni.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.