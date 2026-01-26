David (SPD): Demokraté hrozí dalším shutdownem pro americkou vládu

27.01.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k situaci v USA po střelbě v Minnesotě

David (SPD): Demokraté hrozí dalším shutdownem pro americkou vládu
Foto: Archiv Ivana Davida
Popisek: Ivan David

Američtí demokraté hrozí dalším částečným uzavřením vlády po dalším úmrtí během protestů proti imigrační politice prezidenta Donalda Trumpa. Předseda demokratů v Senátu Chuck Schumer oznámil, že v Kongresu zablokuje velký balíček výdajů, pokud republikáni neprovedou škrty v rozpočtu Ministerstva vnitřní bezpečnosti.

Spouštěčem byla smrtelná střelba důstojníka ICE během demonstrací v Minnesotě. Oběť byla úřady identifikována jako Alex Pretti, zdravotník pracující na oddělení intenzivní péče. „To, co se děje v Minnesotě, je hrůzné – a nepřijatelné v jakémkoli americkém městě,“ řekl Schumer. Návrh rozpočtu je „zcela nedostatečný k omezení zneužívání moci ze strany ICE“, protože republikáni odmítají postavit se prezidentu Trumpovi.

Odpor demokratů by mohl mít dalekosáhlé důsledky. Kromě Ministerstva vnitřní bezpečnosti by byly ovlivněny i rozpočty na obranu, práci, vzdělávání, zahraniční politiku, finance a zdravotnictví a sociální péči. V případě uzavření provozu by řada klíčových pracovníků, například v armádě nebo na letištích, musela pokračovat v práci bez platu.

Naproti tomu zaměstnanci ICE a pohraniční stráže by mohli být i nadále placeni, protože mají přístup k finančním prostředkům z daňového zákona, který Trump podepsal loni.

