Rajchl (PRO): Na které neziskovky míříme

Ten lahodný ryk všech lokajů a placených agentů politických neziskovek kvůli nově vznikajícímu zákonu, jehož cílem není nic jiného, než vnést světlo do naprosto netransparentního financování tohoto segmentu, neskutečně lahodí mým uším.
Baví mě, jak se snaží vystrašit sportovce, hasiče a já nevím, koho ještě, že to na ně dopadne taky. Ne, na ty fakt necílíme. Těch se to týkat nebude.
Míříme na ty neziskovky, které se chovají jako například Organizace pro pomoc uprchlíkům. Ta v roce 2020 obdržela od EU, České republiky a dalších subjektů přes 39 milionů korun. A jak je utratila? 31 milionů na své mzdy a odvody a 6 milionů na ostatní služby. Jen na ty uprchlíky nějak nezbylo.
Reálně se tak jedná o čistě lobbistickou entitu, prosazující multikulturalismus a masovou migraci. Takže hasiči, sportovci a zahrádkáři se fakt ničeho bát nemusí. Tihle šmejdi a agenti sorošovských loutkovodičú ano.
JUDr. Jindřich Rajchl
