Rajchl (PRO): Na které neziskovky míříme

14.03.2026 16:02 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na protesty proti kontrole financování neziskovek

Ten lahodný ryk všech lokajů a placených agentů politických neziskovek kvůli nově vznikajícímu zákonu, jehož cílem není nic jiného, než vnést světlo do naprosto netransparentního financování tohoto segmentu, neskutečně lahodí mým uším.

Baví mě, jak se snaží vystrašit sportovce, hasiče a já nevím, koho ještě, že to na ně dopadne taky. Ne, na ty fakt necílíme. Těch se to týkat nebude.

Míříme na ty neziskovky, které se chovají jako například Organizace pro pomoc uprchlíkům. Ta v roce 2020 obdržela od EU, České republiky a dalších subjektů přes 39 milionů korun. A jak je utratila? 31 milionů na své mzdy a odvody a 6 milionů na ostatní služby. Jen na ty uprchlíky nějak nezbylo.

Reálně se tak jedná o čistě lobbistickou entitu, prosazující multikulturalismus a masovou migraci. Takže hasiči, sportovci a zahrádkáři se fakt ničeho bát nemusí. Tihle šmejdi a agenti sorošovských loutkovodičú ano.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Jinde na netu:

Předehra může začít už u ranní kávyPředehra může začít už u ranní kávy Mapa vzrušení vedoucí k novým pokladůmMapa vzrušení vedoucí k novým pokladům

