ODS: Levnější energie nezajistí jen výroba

Věnovali se mimo jiné připravovanému energetickému balíčku Evropské komise, bezpečnostní situaci kolem íránského režimu i změnám v klimatické legislativě EU, které mají přímý dopad na automobilový průmysl, evropský průmysl i domácnosti.
Europoslanec Ondřej Krutílek upozornil na očekávaný nový energetický balíček pro občany, který má reagovat na dlouhodobý tlak firem i domácností na snižování cen energií v Evropě. Podle něj jde o další krok v širší debatě o podobě evropské energetiky a o tom, jak zajistit stabilní a dostupné dodávky energie pro evropskou ekonomiku.
„Evropská komise představuje další dílek do skládačky evropské energetické politiky. Nečekám od něj zásadní obrat, ale může přinést dílčí zlepšení. Pozitivní je zejména to, že Komise začíná nastavovat pravidla pro malé modulární reaktory a obecně více otevírá prostor pro jadernou energetiku. Zároveň ale nesmíme zapomínat, že levnější energie nezajistí jen výroba, ale také funkční přenosové sítě,“ uvedl Krutílek, který je mimo jiné zpravodajem ECR pro legislativu o evropských přenosových sítích (tzv. „grid package“).
Europoslankyně Veronika Vrecionová se vyjádřila k aktuální bezpečnostní situaci na Blízkém východě a k vojenské operaci Spojených států a Izraele proti íránskému režimu. Podle ní je nutné situaci vnímat v širším kontextu dlouhodobé destabilizační role íránského režimu v regionu i jeho represí vůči vlastním obyvatelům.
„Tyranský íránský režim představuje hrozbu nejen pro vlastní obyvatele, ale pro celý Blízký východ i Evropu. Je důležité jasně odlišovat režim od íránského lidu, který si zaslouží lepší budoucnost než tu, kterou mu současná moc nabízí. Díky dlouhodobému kontaktu s představiteli íránské opozice vím, že mnoho Íránců touží po změně a svobodnější budoucnosti. Evropská unie by měla postupovat jednotně se Spojenými státy a dalšími spojenci, protože stabilita v regionu je klíčová i pro bezpečnost Evropy,“ uvedla Vrecionová.
Europoslanec Alexandr Vondra na briefingu mluvil k otázkám automobilového průmyslu a úpravám evropské klimatické legislativy. Evropský parlament bude totiž tento týden hlasovat o změně výpočtu emisních kreditů pro těžká vozidla v období let 2025–2029, která má částečně zmírnit dopady dosavadních pravidel na výrobce.
„Podpoříme úpravu výpočtu emisních kreditů pro těžká vozidla, protože jde o nevyhnutelný krok, kterým Komise alespoň částečně napravuje chyby své předchozí regulace. Není to zásadní změna, ale je to posun správným směrem. Evropská klimatická legislativa musí být realistická a nesmí dál poškozovat konkurenceschopnost evropského průmyslu,“ zdůraznil Vondra.
Alexandr Vondra na briefingu zároveň otevřel téma ETS2, tedy emisních povolenek pro dopravu a budovy, a to v souvislosti s tím, že v pondělí vypršel termín pro podávání pozměňovacích návrhů k návrhu Komise, jejímž zpravodajem v Evropském parlamentu je europoslankyně Danuše Nerudová. Podle něj je nutné zmírnit dopady tohoto systému na domácnosti a zároveň zohlednit probíhající debatu o úpravách stávajícího systému ETS1 pro průmysl.
„Podporujeme návrhy, které mají zmírnit dopady ETS2 na domácnosti, například vyjmutí bydlení nebo přísnější zastropování ceny povolenek. Zároveň jsme ale přišli s dalšími návrhy – například s odkladem zavedení systému o tři roky, nižším zastropováním povolenek nebo návrhem nouzového mechanismu pro pozastavení systému. Dává to smysl i proto, že Evropská unie zároveň otevírá debatu o úpravách ETS1 pro průmysl. Oba systémy spolu úzce souvisejí a nedává smysl, aby domácnosti nakonec platily za emise více než průmysl,“ dodal Vondra.
