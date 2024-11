David (SPD): Německá vláda se hroutí

Kancléř Olaf Scholz oznámil hlasování o důvěře, což by mohlo připravit cestu k předčasným volbám. Německá „semaforová“ koalice se rozpadla a Olaf Scholz zůstal v čele menšinové vlády složené výhradně z jeho Sociálně demokratické strany (SPD) a Zelených. Stalo se tak poté, co kancléř odvolal šéfa Svobodné demokratické strany (FDP) Christiana Lindnera z funkce ministra financí.

V reakci na Lindnerovo odvolání, ke kterému došlo po neúspěšných krizových jednáních ve středu večer, šéf parlamentní skupiny FDP Christian Durr oznámil, že strana stahuje své ministry ze Scholzovy vlády, čímž formálně končí trojkoalici.

Zelení vyjádřili lítost nad tímto vývojem, ale prohlásili, že si přejí zůstat součástí menšinové vlády, a zdůraznili, že je třeba, aby EU – a zejména Německo – prokázala svou akceschopnost po zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

"Chci za nás říci, že to dnes v noci cítíme špatně a není to správné - téměř tragické v den, jako je tento, kdy Německo musí ukázat jednotu a schopnost jednat v Evropě," řekl ve společném tiskovém prohlášení s ministryní zahraničí Annalenou Baerbockovou vicekancléř a ministr hospodářství Robert Habeck (Zelení) ve středu večer. Habeck také prozatím převezme ministerstvo financí. Další důležité ministerstvo tak spadne pod pravomoc autora dětských knížek.

"Toto není dobrý den pro Německo a také není dobrý den pro Evropu," dodala Baerbocková.

Lindner byl odvolán poté, co údajně navrhl předčasné volby, když lídři tří koaličních stran opět nenašli společnou řeč, jak vyřešit mnohamiliardový deficit v rozpočtu na příští rok.

„Ministr Lindner příliš často blokuje zákony nevhodným způsobem,“ prohlásil Scholz a obvinil Lindnera, že odmítá zmírnit dluhovou brzdu, která by mimo jiné umožnila větší pomoc Ukrajině.

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 90% Neprospěje 4% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 6892 lidí

Lindner zase obvinil kancléře, že ignoruje skutečné „ekonomické obavy“ německého lidu. "Olaf Scholz dlouho nedokázal rozpoznat potřebu nového ekonomického probuzení v naší zemi," řekl.

Scholz řekl, že chce nyní oslovit opozičního vůdce Friedricha Merze z křesťanských demokratů, aby mu nabídl „příležitost“ spolupracovat s jeho vládou, a dodal, že ve světle voleb v USA je to „možná naléhavější než kdy jindy“.

Z CDU ale přišla studená sprcha, jak píší dnešní Berliner Zeitung:

"Frakce CDU/CSU vyzvala kancléře Olafa Scholze (SPD), aby nejpozději příští týden požádal Bundestag o vyslovení důvěry. Semaforová koalice "selhala" a to znamená, že legislativní období skončilo, řekl ve čtvrtek po schůzi parlamentní skupiny v Berlíně šéf parlamentní skupiny Friedrich Merz (CDU). Merz navrhl nové volby do Bundestagu v druhé polovině ledna.

O požadavku jednomyslně rozhodl unijní parlamentní klub, podle něhož by se hlasování o důvěře mělo uskutečnit nejpozději příští týden, uvedl Merz. Merz říká, že chce tento požadavek předložit spolkovému kancléři v osobním rozhovoru v době oběda, po kterém také promluví se spolkovým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem o současné situaci.

Německo si nemůže dovolit mít několik měsíců spolkovouvládu, která již nemá většinu v Bundestagu, řekl Merz. Večer před koaliční přestávkou Scholz oznámil, že v polovině ledna požádá Bundestag o vyslovení důvěry, čímž si uvolní cestu k novým volbám na konci března. Scholz zároveň oznámil jednání s Merzem o přechodném období do nových voleb do Bundestagu."

Mezitím pravicová opoziční strana Alternativa pro Německo (AfD) uvítala rozpad koalice jako dlouho opožděné „osvobození“ Německa.

„Po měsících patové situace a bezpočtu sebestředných terapeutických sezení nyní naléhavě potřebujeme zásadní nový politický začátek, abychom vyvedli ekonomiku a zemi jako celek z těžké krize, do níž byla uvržena ideologií řízenou politikou SPD, Zelení a FDP,“ uvedli předsedové parlamentu AfD Alice Weidel a Tino Chrupalla v prohlášení na X.

Scholz oznámil, že Bundestag bude hlasovat o důvěře 15. ledna. Pokud se kancléři podle ústavy nepodaří zajistit dostatečnou podporu, může formálně požádat prezidenta, aby rozpustil 733člennou dolní komoru a vypsal nové volby do 60. dní. To by mohlo posunout německé parlamentní volby z podzimu příštího roku na březen 2025.

Původně se bylo možné domnívat, že kancléř odvolal Lindnera, protože někteří němečtí Svobodní skutečně velmi tlačí na dodávky zbraní na Ukrajinu – například lobbistka zbrojní firmy Rheinmetall Agnes Strack-Zimmermannová. Ale ono je to jinak – Lindner prý brzdí dodávky na Ukrajinu. Nu, s Merzem, který je do dodávání zbraní na Ukrajinu celý žhavý, pojedou dodávky jak namazané. Že by došlo k investicím do zanedbané infrastruktury a průmyslu, zejména automobilového, toho se Němci „obávat“ nemusí, i když to by byl pro ně jediný důvod, proč podporovat křesťanské demokraty.