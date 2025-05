David (SPD): Německé sebevědomí se opět měří v tancích

„Nejsilnější armáda Evropy“: Přesně osmdesát let po skončení války používá Friedrich Merz pozoruhodnou rétoriku. Útěcha: Projekt je stěží finančně životaschopný Stručně a jasně – ze všech článků k této tematice opět Weltwoche a Alexander Grau:

Toto jsou konečně cíle, kterými lze opět pozvednout německého ducha. Kancléř Friedrich Merz ve svém prvním vládním prohlášení oznámil, že chce z německých ozbrojených sil učinit „nejsilnější armádu v Evropě“. Císař by byl na rodáka z idylického Sauerlandu hrdý.

Anketa Vážíte si politické zkušenosti a moudrosti Miroslavy Němcové? Ano 1% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 1314 lidí

K dosažení tohoto cíle podle kancléře nová vláda „v budoucnu poskytne veškeré finanční zdroje, které Bundeswehr potřebuje“. Nikdo by od frustrovaného záložního důstojníka nečekal takové bojové tóny. Zejména proto, že myšlenka na rozšíření Bundeswehru do nejsilnější armády v Evropě by mohla u sousedů Německa probudit nepříjemné vzpomínky.

Merzova rétorika je proto o to pozoruhodnější. Tradiční zdrženlivost Spolkové republiky ve vojenských záležitostech je přesně osmdesát let po skončení války minulostí. Zase jsme někdo. Také vojensky. Německé sebevědomí se opět měří v tancích, dělech a divizích. Kdo by si před pár lety pomyslel, že je to možné?

Existuje jedna útěcha: celá věc je stěží finančně únosná. 500 miliard ve speciálních fondech jsou drobné. Protože modernizace negeneruje pouze jednorázové pořizovací náklady. Je to jako s autem: pořizovací cena je jedna věc, údržba druhá. Právě z tohoto důvodu slíbil ministr zahraničí Wadephul svému americkému protějšku roční výdaje na obranu ve výši přibližně 225 miliard eur. To v příštích letech přinese další biliony výdajů.

Nemá Německo jiné starosti? Infrastruktura se hroutí. Dochází k masivnímu zaostávání investic do mostů, silnic a železnic, ale také do škol, nemocnic a pečovatelských domů. Města a obce jsou v úpadku. Bazény, sportoviště a knihovny je dnes téměř nemožné financovat. Friedrich Merz ale hodlá spálit miliardy na zbrojení. Investice do budoucna vypadají jinak.

