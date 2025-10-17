David (SPD): Piráti jsou politická patologie

Piráti jsou politická patologie.
Připomeňme si, kdo to jsou Piráti.
Je to levičácké nikoli levicové uskupení blízké násilnické Antifě používající metody nacistických bojůvek. Sdílí zhoubnou ideologii, které se říká progresivismus, ačkoli její uplatnění vede k hospodářské a společenské regresi. Její metody nemají nic společného s demokracií, ačkoli se jí pravidelně dovolává. Společně s levičáky všech denominací a zdegenerovanými socialisty a liberály jsou silou měnící Západ v upadající část světa.
Česká televize v úterý 13. října v 11.20 přinesla vystoupení předsedkyně klubu Pirátů Olgy Richterové. Intenzitou a nestydatostí lhaní se téměř vyrovnala lidovci Bartoškovi. Lhala v každé větě. Začala tvrzením, že Piráti jsou jediná strana bez korupce. Žádná korupce neprovází ani SPD, což formálně není strana, ale hnutí. Piráti prý budou jediná skutečná opozice.
Další nesmyslné tvrzení. Byly prý „narušeny zvyklosti, které tady platily desítky let“. Mínila tím, že platilo poměrné zastoupení při rozdělování funkcí. Toto tvrzení je velká drzost. Piráti se čtyřmi poslanci měli tři ministry a Richterová byla místopředsedkyní Sněmovny, zatímco SPD s 20 poslanci nemělo žádného místopředsedu Sněmovny a jen předsedu petičního výboru.
Ale podle Richterové to prý bylo hnutí ANO, které při současném dělení moci po volbách zásadně porušilo zvyklosti sněmovní kultury panující desítky let. Lže, cituji: „Opozice vždy dostávala poměrným způsobem možnost podílet se na tomto druhu kontroly vládní koalice.“
Richterová to vysvětluje tím, že Piráti bojují proti korupci a střetu zájmů Andreje Babiše. A volá „Jsme jediná skutečná opozice této vlády čapího a orlího hnízda.“
Orlí hnízdo bylo Hitlerovo sídlo v Alpách. Jenže Hitler je přítomen v budoucí vládě jen v chorém mozku pirátky Richterové.
V Evropském parlamentu Zelení včetně Pirátů podporují cordon sanitaire, tedy aby třetí největší frakce Patrioti a také suverenisté nedostali žádné předsednictví výborů ani delegací a neměli žádného místopředsedu parlamentu. V Evropském parlamentu je mnohem méně demokracie než v České poslanecké sněmovně.
Opozice ale dostala 8 předsedů výborů jako v minulém období. Lidovci dostali dvě na úkor Pirátů, tak jako ANO získalo dva místopředsedy Sněmovny na úkor SPD.
Místopředsedkyně klubu Pirátů Stojanová, sdělila, že Piráti přinesli do Sněmovny nový vítr. Pirátské nové větry jsme zažili již v minulém období. Richterová zmínila boj za dostupnější bydlení. Všichni si pamatujeme na pirátského předsedu Bartoše jako ministra pro místní rozvoj, který svojí iniciativou v digitalizaci, kterou nezvládl, způsobil miliardové škody právě v oblasti dostupnosti bydlení. Pirátská podpora bezbřehé ukrajinské imigraci obsadila Ukrajinci desetitisíce bytů a tím zvýšila nedostupnost bydlení. Je to nestydatost, když Piráti slibují větší dostupnost bydlení.
Piráti prý chtějí, jak řekla Richterová, posouvat Českou republiku dopředu. Jako bychom nevěděli, jak prosazováním Green Dealu Piráti podpořili úpadek konkurenceschopnosti průmyslu nejen v České republice,
Místopředsedkyně klubu Pirátů Stojanová je tak hloupá, že řekla doslova, že: „Sestavování vlády je jeden velký chaos, protože média na každodenní bázi přinášejí nové a nové kritické výroky Filipa Turka nebo i Petra Macinky…“ Vyjednávání je chaotické, protože média cosi přinášejí. To už ani není k smíchu.
Richterová řekla: „Nemůžeme si dovolit jako země střední velikosti, která je odkázána na to, abychom v zájmu bezpečného Česka měli silnou Evropu.“ Jenže neschopná Evropská unie chce posilovat svoji moc na úkor států, které znásilňuje zhoubnými nařízeními.
Na otázku novinářky, jestli šéf hnutí SPD by mohl být šéfem poslanecké sněmovny, Richterová skandálně lhala, že: „SPD je soudem uznané parlamentní fašistické hnutí, tak to není někdo, kdo by byl vhodný. Upozorňujeme na ta veliká reputační rizika a potřebujeme v bezpečnosti a obraně důsledně vyjednávat a navázat na práci minulých čtyř let a vzhledem k reálné hrozbě ze strany Ruska tak nemůžeme ztrácet čas s těmito stranami na těchto pozicích.“
Mluví, jakoby neprohráli volby a stále o něčem rozhodovali.
Poslali prý prezidentu republiky dopis, který je vodítkem pro další rozhodování. Chtějí s Petrem Kolářem soutěžit v ovládání prezidenta Pavla. To je dětinské.
Z vyjádření vedoucích představitelek pirátského klubu je zřejmé, že naprosto nechápou, že svým chováním si Piráti znepřátelili úplně všechny. Tak jedná drzý pubertální výrostek.
Piráti se piráty nepojmenovali náhodou, námořní piráti se vyznačovali ničivostí a bezohledností. Piráti silnic se říká řidičům, kteří nerespektují pravidla. Piráti společně s TOP09 a Stanem pomáhají v Evropské unii i v České republice prosazovat nejzhoubnější projekty Green Deal, závislost na drahých energiích, podporu imigrace včetně Imigračního paktu a militarizaci směřující k rozšíření války do východní Evropy. To i ODS a Lidovci jsou zdrženlivější aspoň v otázce Green Dealu a imigrace.
Piráti neprokázali schopnost vyřešit jakékoli problémy, ale projevili schopnost problémy vytvářet. Úloha jejich současného předsedy Hřiba při zhoršování dopravní situace v Praze je Pražanům, snad mimo voliče Pirátů, známa. Jejich voliči o tom nevědí, jinak by nebyli jejich voliči.
Nejnehoráznější lživý výrok Richterové je, že hnutí SPD je, cituji: „soudem uznané parlamentní fašistické hnutí“. Naopak soud donutil Rakušanovo ministerstvo vnitra vyškrtnout SPD ze
Zprávy o extrémismu. Nedoufám, že Richterová nahlédne do naučného slovníku, aby se dozvěděla, kdo jsou fašisti.
Naopak Piráti mají blízko k nacismu, euronacismu a zejména nacismu ukrajinskému. Podporují ukrajinský režim, který adoruje válečné zločince jako Banderu a Šucheviče, a mnoho dalších podobných, a pojmenovává po nich hlavní třídy měst a staví jim pomníky.
Piráti vždy byli a jsou zemští škůdci. Název, který si dali, je výstižný.
autor: PV