Dovozy jedů z Ukrajiny a likvidace evropských zemědělců jsou hlavními prioritami EU

Dnes večer bude Evropský parlament hlasovat o návrhu nařízení o prodloužení bezcelních a bezkontrolních dovozů potravin a zemědělských produktů z Ukrajiny. Evropská komise chce umožnit prodloužení dovozů o další rok ještě před červnovými volbami. Eurokraté mají oprávněné obavy, že po volbách bude složení europarlamentu změněno tak výrazně, že by nová sestava europoslanců mohla ukončit dovážení jedovaté ukrajinské produkce. Pro Komisi a probruselskou většinu EP je prodloužení dovozů tak důležité, že neváhají návrh nařízení protlačovat zákonodárným sborem i za cenu porušování jednacího řádu.

Pokud by nařízení mělo být projednáno řádně, museli by úředníci EP včera nejpozději v 17 hodin zpřístupnit všem europoslancům zprávu garančního Výboru pro mezinárodní obchod (INTA) a VŠECHNY pozměňovací návrhy, které k návrhu nařízení předložili skupiny nejméně čtyřiceti poslanců nebo frakce. Jednací řád EP stanoví, že tyto dokumenty musí být všem poslancům k dispozici nejméně 24 hodin před hlasování ve všech jazycích členských států EU. Teprve těsně před půlnocí byla zveřejněna anglická verze. Vůbec bych se nedivil, kdyby v době hlasování nebyly překlady do ostatních jazyků dokončeny.

O půlnoci lotyšská zpravodajka Sandra Kalniete z lidovecké frakce rozeslala první verzi hlasovacího lístku s pořadím hlasování o pozměňovacích návrzích. Od rána se s ní prostřednictvím stínových zpravodajů frakcí, v nichž europoslanci působí, dohadujeme o finální podobě hlasovací procedury. Skoro mi připadá zbytečné dodávat, že i finální verzi hlasovacího lístku bychom podle jednacího řádu měli mít k dispozici minimálně 24 hodin před začátkem hlasování V rámci bruselské prohloubené demokracie jsem zde už několikrát zažil změny procedury pouhé minuty před zahájením hlasování. A vždy šlo o návrhy vážně poškozující zemědělce v členských státech.

Skandální porušování jednacího řádu provází nařízení o ukrajinských dovozech po celou dobu projednávání v europarlamentu. V garančním výboru INTA bylo procedurální fintou zabráněno hlasování o pozměňovacích návrzích. Právní experti unijní Federace zemědělských svazů a Sdružení družstevních organizací COPA COGECA pro poslance vypracovali sadu pozměňovacích návrhů, jejichž prostřednictvím by nařízení bylo možné upravit tak, aby ukrajinské produkci byl umožněn pouze průjezd území EU, ale nikoli prodej na společném trhu.

Pozměňovací návrhy by v případě schválení v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO) zavedly vysoké kauce, které by dovozci museli složit na celní účty ještě před vstupem komodit na na celní území EU. Jejich hodnota by byla vypočítána podle obvyklých průměrných cen komodit na unijním trhu. Hodnota kauce by násobně převyšovala skutečnou hodnotu dovážené produkce, takže by se nevyplatilo za cenu ztrátu kauce ukrajinské zboží prodávat na trhu členských států.

Kauce by byla vrácena až po prokázání, že zboží opustilo celní území EU. Celní a kontrolní orgány členských států by podle návrhů COPA COGECA byly výslovně zmocněny dohlížet na přepravu komodit po celou dobu jejich pohybu na území EU. Na návrh zpravodajky bylo o těchto pozměňovacích návrzích ve výboru INTA znemožněno hlasování. I když některé z nich doporučil ve svém stanovisku Zemědělský výbor (AGRI). Prezidentka COPA Christiane Lambertová označila tento způsob manipulace za naprosté selhání europosalanců z INTA, kteří měli možnost nařízení vylepšit.

„Poslanci Evropského parlamentu a politické strany by neměli očekávat, že zemědělská komunita pochopí, že kvůli procedurálním a časovým aspektům jsou jejich obavy a požadavky ignorovány.“, prohlásila Lambertová po skončení ostudného jednání ve výboru INTA.

Během včerejšího dopoledně bylo pro skupiny nejméně 40 poslanců a politické frakce otevřeno pouze tříhodinové časové okno pro předkládání pozměňovacích návrhů. Po částech se v několika verzích podařilo návrhy od expertů celounijní zemědělské federace předložit k hlasování. Frakce Identita a demokracie (ID), v níž jako europoslanec zvolený v ČR za SPD, vykonávám funkci koordinátora v Zemědělském výboru (AGRI), předložila jednu z variant v šesti pozměňovacích návrzích. Na poslední chvíli se k hlasování podařilo předložit i návrh na zamítnutí. V AGRI jsem jej předkládal spolu s polským kolegou Krzysztofe Jurgielem (PiS).

Zamítnutí návrhu nařízení o prodloužení bezcelního a bezkontrolního režimu dovozů z Ukrajiny, stejně jako nařízení, jímž chce Komise stejně otevřenou hranici zajistit pro dovozy z Moldávie, by bylo nejlepším řešením. Včera se jej před hlavním vchodem do štrasburského sídla EP při společné demonstraci domáhali zemědělci z francouzské Federace zemědělských svazů (FDSEA) a mladí zemědělci z nedalekého regionu Bas-Rhin. Na malém náměstí mezi starými a novými budovami EP vyskládali z prázdných holinek nápis „zastavte likvidaci zemědělců!“ Kdo někdy navštívil muzeum v holocaustu v bývalém nacistickém koncentračním táboře Osvětim ví, co tento mezinárodně srozumitelný symbol znamená.

