Děčín: Město chystá podzimní program nejen pro seniory

19.09.2025 16:47 | Tisková zpráva

Začátek října nabídne tradiční Týden nejen pro seniory. V termínu od 4. do 10. října 2025 se můžete těšit nejen na řadu zajímavých kulturních akcí, ale také na oblíbenou plavbu lodí, prohlídky nebo pohybové aktivity.

Foto: decin.cz
Popisek: Děčín

V sedmi dnech čeká všechny seniory a jejich blízké se zájmem o kulturu, vzdělávání a společenské aktivity zajímavý program. Plavba výletní lodí nabídne na trase z Děčína do Hřenska a zpět spoustu krásných výhledů na přírodu a Labský kaňon. O další program se postará skupina KTO a Olga Blechová s programem Pocta Waldemaru Matuškovi a nebude chybět ani koncert dechové hudby. Kulturní zážitek v průběhu týdne pak doplní ještě divadelní komedie Fantastická žena, jejíž zápletka se točí kolem vlastností, které by měla mít ideální partnerka. Po celou dobu bude možné absolvovat také vzdělávací program plný přednášek v děčínské knihovně.

Stejně jako každý rok připravujeme i výlety po okolí Děčína, prohlídky zámku, ve kterých se nechodí po schodech, program chystá i zoo a těšit se můžete i na posezení nad kávou v infocentru. Program nabídne i děčínské muzeum, to je sice momentálně zavřené z důvodu rekonstrukce, i tak ale připravuje zajímavé přednášky, které se uskuteční v budově magistrátu v ulici 28. října.

Celý týden zakončí vědomostní Zábavný kvíz se Zachym v Hudebním klubu Le Garage Noir v Kině Sněžník. A pokud se těšíte na prohlídky zařízení, které poskytují sociální služby, bude možné je navštívit o týden dříve v rámci akce s názvem Týden sociálních služeb.

Kompletní program Týdne nejen pro seniory si můžete prohlédnout ZDE a bude k dispozici také ve Zpravodaji č. 17. Na některé z akcí bude z kapacitních důvodů nutná rezervace míst přes portál ZDE nebo prostřednictvím sítě prodejních míst vstupenek ve městě a blízkém okolí. Předprodej na program bude spuštěn v pondělí 22. září.

