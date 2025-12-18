Přesunete spotřebu na jindy. Počítá se s tím, že elektřina nebude

Je pravda, že máte k dispozici zprávu ČEPS (Česká elektroenergetická přenosová soustava, pozn. red.), která popisuje masivní blackout z července letošního roku?
Ano, mám k dispozici sumární informace o tom, jakým způsobem se ČEPS postavil k mimořádné události, kterou sám ČEPS hodnotí jako závažnou provozní a poruchovou událost. Ta zpráva by měla být oficiálně zveřejněna zejména pod tlakem toho, že vychází zpráva ENTSO-E, ze které je zřejmé pochybení dispečerů ČEPS. Proto až po šesti měsících zpracoval vlastní zprávu, protože mu už nic jiného nezbývalo.
Jinými slovy, nebýt tlaku na ČEPS, žádná zpráva by nebyla?
Jistě. Ptal bych se hlavně, jak je možné, že akcionář ČEPS, tedy český stát, nijak nekonal. Je to o správě věcí veřejných minulou vládou, to je klíčové. Minulá vláda měla povinnost seznámit veřejnost se skutečným stavem věci, proč k blackoutu došlo, a donutit ČEPS k řešení, aby se v budoucnu už nic takového neopakovalo. Místo toho jsme viděli, že byli různí lidé pomlouváni a označováni za dezinformátory. Být akcionářem, požadoval bych především revizi investičních plánů tak, aby byly jednoznačně ve prospěch bezpečnosti provozu přenosové soustavy, a ne ve prospěch obchodování s elektrickou energií. Podle zprávy ČEPS vychází vstříc partikulárním zájmům různých společností provozujících systémy výkonové rezervy, případně se jedná o to, aby šlo do sítě zapojit ještě větší množství tzv. flexibilních zdrojů, které ale prodražují elektrickou energii průmyslu a občanům. To tedy v žádném případě nevidím.
Co to vypovídá o způsobu řízení státu? Toto přece ohrožuje nejen energetickou bezpečnost, ale v návaznosti na to fakticky celé fungování státu.
Domnívám se, že v tomto případě to svědčí o jediném, že zřejmě privátní zájmy energetických společností převážily nad zájmem efektivně řídit stát.
Nyní ke zprávě o blackoutu jako takové. Co se tehdy stalo?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
hlasovalo: 2127 lidí
Síť byla dlouhodobě přetížená. Plánovaně i neplánovaně bylo odstaveno velké množství zdrojů a vedení. Následně došlo k pádu vedení V411 a problematickým zásahům dispečinku ČEPS. Jedná se o to, že dispečeři ČEPS nemohli identifikovat výpadky výrobních zdrojů, které následovaly. Mluvím o elektrárně Ledvice. Dispečeři neznali příčinu chybějícího výkonu, který najednou způsobil podpětí v síti. Výpadek V411 byl způsoben nejspíš velkým zatížením vodiče a následně došlo k podpětí, které nebylo možné výkonem nahradit, protože dispečeři nevěděli, že elektrárna Ledvice není v té době provozována ve standardním režimu, což je otázka komunikace dvou dispečinků mezi ČEPS a ČEZ.
Přepětí sítě bylo tedy v konečném důsledku vyvoláno obnovitelnými zdroji?
Ano, určitě. Je to kombinace řady faktorů v této souvislosti. Zpráva hovoří o tom, že v nějakém čase dosáhlo přepětí 120 procent na tři hodiny. Velmi důležité je, že v té době kvůli obchodním zájmům nebyl funkční jeden ze dvou transformátorů s fázovým posunem v rozvodně Hradec, a to už od podzimu roku 2024 s tím, že ČEPS tento problém začal řešit až v září 2025 a náhrada bude k dispozici až v roce 2030. ČEPS také hovoří o tom, že by měla být zdvojena linka V411, to je irelevantní záležitost. Aby to mělo význam, musely by být zdvojeny všechny sítě jako takové. Vždyť soustava je provozována v režimu n-1, tj. výpadek jednoho vedení nesmí ohrozit stabilitu soustavy. Vždycky jde o souhrn většího množství chyb.
Nesmírně mě v té zprávě zaujala ještě jedna věc. Učinil jsem si závěr, že tzv. systému TRIS, což je řídicí systém ČEPS a zásadní nástroj dispečinku, dispečeři nevěřili a nebyli ochotni věřit tomu, že jim systém ukazuje správná data. Je to podobné, jako když letíte letadlem v mlze na autopilota a musíte se řídit podle budíků a zpochybňujete, že ty budíky ukazují správně. Pád letadla je pak nevyhnutelný. Totéž se stalo dispečerům ČEPS.
Byly už přijaty kroky, aby se blackout za podobné situace už nemohl opakovat, pokud je to vůbec možné?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
hlasovalo: 2127 lidí
Dovedu si představit, že ty kroky byly nastaveny, v opačném případě by to bylo skutečně za hranou. Text zprávy ČEPS to nazývá jako nápravná opatření a opatření posilující odolnost soustavy. To přece není jen o odolnosti soustavy, ale také o systému řízení soustavy a investování do soustavy. V první řadě chtějí redefinovat a zpřísnit standardy spolehlivosti v oblasti plánování a úpravy provozu. To je naprosto správné, ale tohle je rutinní. Nedovedu si představit, že se teprve nyní budeme zabývat plánováním, jak řídit provoz. Za druhé tam je úprava v řídicím systému TRIS a podpůrných IT systémech. Nebo posílení komunikace a zkapacitnění komunikačních nástrojů. To jsou takové obvyklé fráze, pod to se schová úplně všechno.
Nechápu, proč to neřešili dřív a začali se tomu věnovat až po blackoutu. Podle mě by mělo dojít hlavně k rozšíření školení a tréninku dispečerů a prioritizaci investic. Zajímal jsem se, kdo rozhoduje o investicích, zda je stát redukuje či reguluje a předepisuje, co vlastně chce. Bohužel ne. Předkládají to ČEPS a dozorčí rada, případně akcionář, to schvaluje, a to je vše. Kdysi k tomu existovalo Ministerstvo energetiky a paliv, což byl nadřízený orgán ČEPS a ČEZ, aby vznikaly strategie, které budou ku prospěchu České republiky jako celku. Horší je ale ještě něco jiného.
O co jde?
Mám na mysli skutečnost, že ČEPS je zodpovědný také za zdrojovou přiměřenost. Znamená to, že ČEPS komunikuje a doposud nerozporoval tzv. model SEEPIA, který byl široce medializován a diskuse kolem něho mi připomíná, jako bychom tu všichni byli energetici, všichni vědí, co jsou přečerpávací elektrárny, vědí, co je závěrná elektrárna díky Síkelovi, víme, co je V411, co je SEEPIA atd. Neexistuje tu ale žádná energetická koncepce. 90 procent odborníků ví, že způsobem, jak je do celé energetické soustavy investováno, jak je provozována a jakým způsobem reaguje česká energetika na nesmyslné požadavky z EU, dojde k jejímu „vyčerpání“, což povede k tomu, že nebude bezpečně sloužit občanům České republiky. Oni to vědí!
Když se s vrcholovými manažery bavíte, dojdete k závěru, že jim zřejmě jejich společenský status a jejich gáže znemožňují proti těmto nesmyslům vystupovat. SEEPIA je nejtypičtější příklad úplného „porna“ v energetice. SEEPIA předpokládá, že se lidé přizpůsobí tomu, že elektřina nebude vždy k dispozici. Spotřebu elektrické energie nazývají jako endogenní. Tedy že je to v podstatě výsledkem simulace. Stát na to přes svou Technologickou agenturu ČR vynaložil 135 milionů korun. Za to přece musí být někdo zodpovědný! Systém elementárně pracuje se špatnými vstupy, a co je na tom nejhorší, že SEEPIA vydává tento materiál za společné dílo ČEPS a SEEPIA. To je něco neuvěřitelného. ČEPS se tomu snaží vyhnout různými strategiemi, které člení na konzervativní, optimistické a realistické. Nic z toho není pravda a všechno je pravda. Neříkají pravdu, protože nevycházejí ze správných dat.
Při takovém managementu nám nehrozí nic jiného než řízené blackouty. Je neuvěřitelné, že předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš ve svém zásadním rozhovoru v letošním roce řekl, že pokud se nepovede energetická tranzice, v roce 2030 nám bude chybět 1 000 hodin elektrické energie. Nikdo na to nereagoval, snad jen já.
Takže se počítá s tím, že budou v průběhu dnů časové intervaly, kdy prostě elektřina nepůjde?
S tím se reálně pracuje. SEEPIA ve svém modelu předpokládá, že lidé dobrovolně přesunou svou spotřebu elektrické energie tzv. na jindy, a to podle denní a noční doby nebo podle počasí. Jinými slovy se počítá s tím, že lidem nebudou vadit tzv. řízené blackouty. Představte si například hydraulické lisy, které by měly jet v noci? Vzbudíte lidi, přivedete do firmy, kde budou krásně v noci lisovat. V centrech a okolí měst to bude vynikající, protože lisy jsou poměrně hlučné. Řízené blackouty, to jsou neuvěřitelné věci.
Všechno kvůli chystanému odstavování uhelných elektráren?
Ano, přesně tak. Odstavování uhelných elektráren a jejich nahrazování plynovými zdroji, které nejsme v žádném případě schopni takto rychle vybudovat. Přitom jsme se zavázali, že budeme uhelné elektrárny odstavovat pomalu s nejvyšší rychlostí, a to už do roku 2027. Zatímco Poláci si vyjednali výjimku do roku 2050. Nebude to tak, že nám to někdo poručí. Uzavřou je od roku 2027 z toho důvodu, že ceny emisní povolenky jim neumožní ekonomický provoz, což je logické.
Přitom nám tu bylo roky vykládáno, že až budeme mít nedostatek elektřiny, prostě ji dovezeme. Jenže už neřekli, že nebude odkud ji dovézt, takže se bude elektřina vypínat v určitých časových úsecích. Říkám to správně?
Úplně bez pochyb. Pokud bychom měli dále pokračovat ve vypínání uhelných bloků, je třeba si uvědomit ještě jednu věc. Například dojde-li k odstavení chvaletické uhelné elektrárny, což je klíčová elektrárna, která ve spojení s Dlouhými stráněmi má sloužit k najetí z tzv. klidu, tedy z blackoutu/studeného stavu. Takže se zbavíme i regulačního prvku v soustavě.
Je skutečně zajímavé, že při diskusi s lidmi z ČEPS zjistíte, že oni vědí, že například podíl výroby z biomasy je v plánu nadhodnocen. Mají obrovskou víru v Němce, že to nějak ustojí. Oni si myslí, že vysokonapěťové linky ze severu na jih Německa tyhle věci mohou zmírnit, ale to je naprostý nesmysl a není to ani v čase, který koreluje s odstavováním uhelných elektráren.
Teď jak se tomu vyhnout. Co může nová vládní garnitura podniknout?
Na začátku je potřeba si přestat lhát do kapsy a uvědomit si, že lidé a hlavně firmy budou velmi těžce akceptovat řízené blackouty. Abychom tomu předešli, musíme jednoznačně odmítnout emisní povolenky, a to nejen EU ETS2, ale i ETS1, ty např. zafixovat na 10 eur/t. Tím si zajistíme, že uhelné elektrárny, které pokrývají 40 procent spotřeby naší energie, nebude nutné odstavovat v nějakém extrémním čase. Dnes vidíme, že EU odstupuje od zákazu výroby aut se spalovacími motory od roku 2035, ale škody, které to už způsobilo automobilovému průmyslu, jsou enormní a je otázkou, zda vůbec bude automobilový průmysl schopen po roce 2035 spalovací motory vyrábět. Něco podobného nám hrozí a ještě daleko zásadněji v elektrické energii.
Musíme okamžitě opustit systém EU ETS nebo minimálně chtít, aby byly tyto povolenky zafixovány na přesně stanovené částce. Za druhé musíme řešit systém obchodování na lipské burze a vyvázat se ze systému závěrná elektrárna. To je klíčové. Potom se lze bavit o tom, že na území České republiky udržíme průmysl v provozu.