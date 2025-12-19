Zwyrtek Hamplová: Do roku 2026 jako odborně silný tým

Jako nezávislá jsem se před pár týdny stala členkou silného senátního klubu ANO. Kolegové mne přijali jednomyslně a spojilo nás toho v průběhu tohoto roku více - častá názorová shoda, přátelská komunikace i řada společných cílů. Každý z kolegů je ve svém oboru profesionál, a vždy je o čem mluvit.
Prostřednictvím klubu budu mít možnost být silnější ve svých návrzích a iniciativách, týkajících se hlavně obcí, měst a krajů, které by starostům a starostkám mohly a měly pomoci, tedy v oblasti územní samosprávy, a klub posílit celkově v oblasti práva.
Ráda s úsměvem podotýkám, že tu má silné zastoupení Morava, profesně pak starostové a lékaři, a najdete tu i další zajímavé profese a zkušenosti. Odborně jde tedy o hodně silný tým v praxi zkušených lidí a chceme to v této formální i neformální spolupráci plně využít.
Své jiné názory zcela respektujeme, na společných zase plně stavíme. Bude nás vidět.
