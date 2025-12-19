Sankce na cenzory. Ty evropské. Návrh z USA

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
„Evropské vlády uvalily na své vlastní občany tyranskou cenzuru. Teď se totéž snaží vnutit Americe. Dnes žádám Trumpovu administrativu, aby uvalila sankce na zahraniční aktéry – v Evropské unii i jinde – kteří tomuto cenzurnímu režimu napomáhají a podporují ho,“ napsal senátor USA na sociální síti X s tím, že v posledních letech se napříč Západem, tedy i v Evropě, projevují útoky na svobodu slova. Kupříkladu lidé, kteří si dovolí kritizovat imigraci, genderovou ideologii a další levicové myškenky končívají občas ve vězení. Tak to vidí Eric Schmitt.
„Nyní se snaží vnutit cenzuru i Američanům. Internet je globální. Není rozdělen do samostatných oblastí podle jednotlivých zemí. Pokud regulační orgán EU donutí platformu dodržovat své kodexy mluveného projevu, tyto kodexy nakonec ovlivní každého, kdo platformu používá kdekoli,“ vyložil svůj pohled na regulaci prostředí sociálních sítí skrze zákon o digitálních službách (DSA), na jehož dodržování tlačí EU. A to i na aktéry sídlící mimo EU. Měl na mysli pokutu EU, kterou udělila sociální síti X Elona Muska ve výši 140 milionů dolarů. Za údajnou netransparentnost.
European governments have imposed tyrannical censorship on their own citizens.— Senator Eric Schmitt (@SenEricSchmitt) December 18, 2025
Now, they're trying to impose it on America.
Today, I'm asking the Trump Administration to sanction foreign actors—in the European Union and elsewhere—who aid and abet this censorship regime. ?? pic.twitter.com/q4iyEbf7mf
Jedním dechem dodal, že podobným způsobem tlačí na globální internetové hráče i Austrálie. „Také výslovně trvali na tom, aby síť X odstranila příspěvky GLOBÁLNĚ, nejen v Austrálii,“ konstatoval americký senátor.
Podle Erica Schmitta teď nastává čas, aby Spojené státy jasně vystoupily na ochranu svobody slova všech občanů Spojených států. Podle senátora by nebylo od věci využít tady i tzv. Magnitského zákon a uvalit sankce na osoby, které útočí na svobodu slova Američanů.
