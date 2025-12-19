Sankce na cenzory. Ty evropské. Návrh z USA

19.12.2025 12:45 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Americký republikánský senátor Eric Schmitt, senátor za stát Missouri, tvrdí, že „Evropské vlády uvalily na své vlastní občany tyranskou cenzuru“. A vyhlásil, že je na čase vyrazit do protiútoku, protože podle jeho názoru jsou ohroženy i svobody občanů USA.

Sankce na cenzory. Ty evropské. Návrh z USA
Foto: Hans Štembera
Popisek: Facebook, ilustrační foto

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

95%
3%
2%
hlasovalo: 2391 lidí
Americký senátor Eric Schmitt se tvrdě obul do Evropské unie. A požádal o pomoc 47. prezidenta USA Donalda Trumpa.

„Evropské vlády uvalily na své vlastní občany tyranskou cenzuru. Teď se totéž snaží vnutit Americe. Dnes žádám Trumpovu administrativu, aby uvalila sankce na zahraniční aktéry – v Evropské unii i jinde – kteří tomuto cenzurnímu režimu napomáhají a podporují ho,“ napsal senátor USA na sociální síti X s tím, že v posledních letech se napříč Západem, tedy i v Evropě, projevují útoky na svobodu slova. Kupříkladu lidé, kteří si dovolí kritizovat imigraci, genderovou ideologii a další levicové myškenky končívají občas ve vězení. Tak to vidí Eric Schmitt.

„Nyní se snaží vnutit cenzuru i Američanům. Internet je globální. Není rozdělen do samostatných oblastí podle jednotlivých zemí. Pokud regulační orgán EU donutí platformu dodržovat své kodexy mluveného projevu, tyto kodexy nakonec ovlivní každého, kdo platformu používá kdekoli,“ vyložil svůj pohled na regulaci prostředí sociálních sítí skrze zákon o digitálních službách (DSA), na jehož dodržování tlačí EU. A to i na aktéry sídlící mimo EU. Měl na mysli pokutu EU, kterou udělila sociální síti X Elona Muska ve výši 140 milionů dolarů. Za údajnou netransparentnost.

Anketa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?

95%
3%
2%
hlasovalo: 6953 lidí
„Pravidla jsou pouze nástrojem, který EU používá k trestání platforem prosazujících svobodu projevu. Pokuta je varováním: Začněte s cenzurou – nebo…“ naznačil senátor.

Jedním dechem dodal, že podobným způsobem tlačí na globální internetové hráče i Austrálie. „Také výslovně trvali na tom, aby síť X odstranila příspěvky GLOBÁLNĚ, nejen v Austrálii,“ konstatoval americký senátor.

Podle Erica Schmitta teď nastává čas, aby Spojené státy jasně vystoupily na ochranu svobody slova všech občanů Spojených států. Podle senátora by nebylo od věci využít tady i tzv. Magnitského zákon a uvalit sankce na osoby, které útočí na svobodu slova Američanů.

Psali jsme:

Drastická pokuta od EU Muskovi s absurdním zdůvodněním. A komisařka hrozí dalšími kroky
„Dost cenzury a banování.“ Jan Tománek spustil vlastní sociální síť
Už mi tu budou psát jenom prověření. Farský a Havel vytáhli do boje s „proruskými“ účty
Klempíř (Motoristé): Vždy budu stát na straně ohrožených umělců

 

Zdroje:

https://t.co/q4iyEbf7mf

https://twitter.com/SenEricSchmitt/status/2001737458958938557?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , sankce , Svoboda , svoboda projevu , USA , zahraničí , x , DSA , Magnitského zákon , Eric Schmitt

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vidíte situaci stejně jako americký senátor Eric Schmitt?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Občanství politiků

Také si myslím, že by ministr a nejen on, ale všichni politici, co zde chtějí kandidovat měli mít české občanství. Navrhnete to tedy dát do Ústavy? Pokud vím, nyní musí mít české občanství snad jen prezident nebo ani ten ne? A souhlasíte se mnou, že by se to mělo týkat všech politiků, i třeba těch k...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Řev na Babiše. Opozice by za 90 miliard eur Zelenskému ručit chtěla

10:05 Řev na Babiše. Opozice by za 90 miliard eur Zelenskému ručit chtěla

„Planetární ostuda. Babiš se přidal ke kolaborantům Orbánovi a Ficovi. Švejkování. Čekají nás čtyři …