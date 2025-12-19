Zahradil: Včera na Radě - solidní práce

Nezablokovali jsme peníze pro Ukrajinu. Nezatížili naši finanční bilanci dalším závazkem ve výši desítek miliard CZK. To vše v souladu s právem EU. Well done.
Vítězové: ČR, SR, Maďarsko, Belgie, Itálie
Částeční vítězové: Ukrajina
Poražení: Německo, Evropská komise
Ing. Jan Zahradil
