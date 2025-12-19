Zahradil: Včera na Radě - solidní práce

19.12.2025 14:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu na jednání Andreje Babiše o půjčce Ukrajině

Zahradil: Včera na Radě - solidní práce
Foto: Youtube
Popisek: Jan Zahradil

Nezablokovali jsme peníze pro Ukrajinu. Nezatížili naši finanční bilanci dalším závazkem ve výši desítek miliard CZK. To vše v souladu s právem EU. Well done.

Vítězové: ČR, SR, Maďarsko, Belgie, Itálie
Částeční vítězové: Ukrajina
Poražení: Německo, Evropská komise

Ing. Jan Zahradil

  • Řekněme NE evropské federaci!
Psali jsme:

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Zuzana Majerová byl položen dotaz

Co by EU měla z toho, kdyby nás zatáhla do války?

Vy tvrdíte, že se o to pokouší. Proč by to dělala? A k té mírové iniciativě Trupma. Podle vás je jeho návrh vůči Ukrajině spravedlivý? Nezohledňuje jen zájmy USA a Ruska?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

