Decroix (ODS): Poslouchejme mladou generaci, prosím! Mají nám co říct!

Fakt už nechci slyšet nic o tom, že mladá generace nic neví, o nic se nezajímá a jen sedí u mobilů. Tento týden se mi sešla pozvání na tři školy. Každá úplně jiná. Gympl v Písku, Filozofická fakulta v Olomouci, Škola EU Praha. Jiní studenti, rozdílný věk, jiná atmosféra. A společné? Všude mne to bavilo! Studenti mne bavili! Jejich dotazy a pohled na svět.
Jednou jsme hodně vážně a upřímně řešili postavení žen ve společnosti, ne proto že bych to otevřela já, ale protože se na to studenti -kluci (!) zeptali. Jednou jsme dělali seznam povahových vlastností, které by měl mít ideální politik. ( Jen tak mimochodem tam zazněla znalost dvou cizích jazyků. No… zasmála jsem se.) Jindy jsme řešili české a francouzské školství a naše vztahy s Francií.
Ne, vážení a milí, nezazněla tam žádná politická agitka. Jen ta o pravdě a lásce. Tu mi nikdo nevezme. Bylo to o životě a o tom co zajímá mladé lidi. A možná byste byli překvapeni, jak zajímavé a přemýšlivé názory mohou zaznít třeba už šesťáků!
Poslouchejme mladou generaci, prosím! Mají nám co říct!
Díky děcka.
