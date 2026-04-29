Decroix (ODS): Poslouchejme mladou generaci, prosím! Mají nám co říct!

30.04.2026 7:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k mladé generaci.

Decroix (ODS): Poslouchejme mladou generaci, prosím! Mají nám co říct!
Foto: Hans Štembera
Popisek: Eva Decroix na tiskové konferenci prohlásila, že v bitcoinové kauze žádné otazníky nezůstávají a neřekla nic nového

Fakt už nechci slyšet nic o tom, že mladá generace nic neví, o nic se nezajímá a jen sedí u mobilů. Tento týden se mi sešla pozvání na tři školy. Každá úplně jiná. Gympl v Písku, Filozofická fakulta v Olomouci, Škola EU Praha. Jiní studenti, rozdílný věk, jiná atmosféra. A společné? Všude mne to bavilo! Studenti mne bavili! Jejich dotazy a pohled na svět.

Jednou jsme hodně vážně a upřímně řešili postavení žen ve společnosti, ne proto že bych to otevřela já, ale protože se na to studenti  -kluci (!) zeptali. Jednou jsme dělali seznam povahových vlastností, které by měl mít ideální politik. ( Jen tak mimochodem tam zazněla znalost dvou cizích jazyků. No… zasmála jsem se.)  Jindy jsme řešili české a francouzské školství a naše vztahy s Francií.

Ne, vážení a milí, nezazněla tam žádná politická agitka. Jen ta o pravdě a lásce. Tu mi nikdo nevezme. Bylo to o životě a o tom co zajímá mladé lidi. A možná byste byli překvapeni, jak zajímavé a přemýšlivé názory mohou zaznít třeba už šesťáků!

Poslouchejme mladou generaci, prosím! Mají nám co říct!

Díky děcka.

Eva Decroix, Ph.D., MBA

  • ODS
  • poslankyně
Psali jsme:

Všichni nám nadávají, takže to děláme dobře. Rozhlas si „vysvětlením“ zavařil ještě víc
Nerudová se chlubila úspěchem. Ale přišla nepříjemná připomínka
Další americká velvyslankyně na Ukrajině končí. Prý kvůli Trumpovi
Jana Šťastná a Yveta Rychtaříková: První vlaštovka směrem ke zlepšení stavu ve školství

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Právník

Myslíte, že když má někdo titul JUDr., že to nutně znamená, že právu rozumí a je dobrý právník? Třeba takový Rajchl. Pořád se svým titulem ohání, ale nevím o tom, že by byl úspěšný, spíš naopak mi přijde směšný. A nemyslíte, že prezident má právníky, kteří mu radí? A proč si evidentně myslíte, že by...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Další články z rubriky

Decroix (ODS): Poslouchejme mladou generaci, prosím! Mají nám co říct!

7:04 Decroix (ODS): Poslouchejme mladou generaci, prosím! Mají nám co říct!

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k mladé generaci.