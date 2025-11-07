Decroix (ODS): To je výsledek naší vlády!

07.11.2025 18:09 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k stavu veřejných financí

Decroix (ODS): To je výsledek naší vlády!
Foto: Interview ČT24
Popisek: Eva Decroix

Veřejné finance jsou v dobrém stavu. Česká ekonomika roste dvojnásobným tempem oproti průměru zemí EU. To je výsledek naší vlády! Předáváme zemi konkurenceschopnou, ekonomicky v lepší kondici, než jsme ji převzali.

Čeká nás ekonomický růst, nízká inflace a růst mezd a platů. Proč? Protože jsme byli odpovědní! Protože jsme se drželi rozpočtové odpovědnosti. Bylo to někdy těžké, ale bylo to správné a nese to výsledky.

A do posledního okamžiku našeho vládnutí se budeme držet závazku být rozpočtově odpovědní a myslet na budoucnost našich dětí. Proto vyžadujeme od nové vlády závazek nejenom ten, že dodrží celkový schodek rozpočtu, ale také závazek výdajů na obranu a výstavbu Dukovan.

To jsou investice do naší bezpečné budoucnosti a ať si nová vláda rozhazuje, jak jí dovoluje její politická neodpovědnost, ale chce-li tento armagedon stavět na našem rozpočtu, toto je nepodkročitelné. Ne kvůli politice, ne kvůli šprajcu, ale kvůli této zemi.

Eva Decroix, Ph.D., MBA

  • ODS
  • ministryně spravedlnosti v demisi
