Decroix (ODS): To je výsledek naší vlády!

Veřejné finance jsou v dobrém stavu. Česká ekonomika roste dvojnásobným tempem oproti průměru zemí EU. To je výsledek naší vlády! Předáváme zemi konkurenceschopnou, ekonomicky v lepší kondici, než jsme ji převzali.
Čeká nás ekonomický růst, nízká inflace a růst mezd a platů. Proč? Protože jsme byli odpovědní! Protože jsme se drželi rozpočtové odpovědnosti. Bylo to někdy těžké, ale bylo to správné a nese to výsledky.
A do posledního okamžiku našeho vládnutí se budeme držet závazku být rozpočtově odpovědní a myslet na budoucnost našich dětí. Proto vyžadujeme od nové vlády závazek nejenom ten, že dodrží celkový schodek rozpočtu, ale také závazek výdajů na obranu a výstavbu Dukovan.
To jsou investice do naší bezpečné budoucnosti a ať si nová vláda rozhazuje, jak jí dovoluje její politická neodpovědnost, ale chce-li tento armagedon stavět na našem rozpočtu, toto je nepodkročitelné. Ne kvůli politice, ne kvůli šprajcu, ale kvůli této zemi.
Eva Decroix, Ph.D., MBA
autor: PV