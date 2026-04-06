Decroix (ODS): Snížení věku trestní odpovědnosti dětí neřeší nic

06.04.2026 14:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k snížení věku trestní odpovědnosti dětí

Decroix (ODS): Snížení věku trestní odpovědnosti dětí neřeší nic
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínová ministryně spravedlnosti za ODS Eva Decroix

Na ústavně-právním výboru zazněl průzkum, který jednoznačně prokazuje, že snížení věku trestní odpovědnosti dětí neřeší nic a není potřeba!!

  • Kriminalita dětí mladších patnácti let je stabilizovaná, nelze potvrdit nárůst
  • Děti mladších patnácti let se dopouštějí nejzávažnějších skutků ve velmi omezené míře
  • Výsledky průzkumů potvrdily, že většina expertů je pro zachování současné věkové hranice trestní odpovědnosti
  • Snížení hranice trestní odpovědnosti nevyřeší problémy systému soudnictví ve věcech mládeže spočívající v nedostupnosti vhodných forem intervence.

Je zřejmé, že problémy týkající se dětí nenajdou své řešení ve změně trestní legislativy. Tato cesta je slepá. Bílá místa jsou jinde – v systému výchovných opatření, v práci s rodinou, v prevenci.

Eva Decroix, Ph.D., MBA

  • ODS
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

děti , ODS , průzkum , trestní odpovědnost , Decroix

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte se snížením věku trestní odpovědnosti dětí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

