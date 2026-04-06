Decroix (ODS): Snížení věku trestní odpovědnosti dětí neřeší nic

Na ústavně-právním výboru zazněl průzkum, který jednoznačně prokazuje, že snížení věku trestní odpovědnosti dětí neřeší nic a není potřeba!!
- Kriminalita dětí mladších patnácti let je stabilizovaná, nelze potvrdit nárůst
- Děti mladších patnácti let se dopouštějí nejzávažnějších skutků ve velmi omezené míře
- Výsledky průzkumů potvrdily, že většina expertů je pro zachování současné věkové hranice trestní odpovědnosti
- Snížení hranice trestní odpovědnosti nevyřeší problémy systému soudnictví ve věcech mládeže spočívající v nedostupnosti vhodných forem intervence.
Je zřejmé, že problémy týkající se dětí nenajdou své řešení ve změně trestní legislativy. Tato cesta je slepá. Bílá místa jsou jinde – v systému výchovných opatření, v práci s rodinou, v prevenci.
