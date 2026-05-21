„Kdyby tu nebyli, tak bychom nebyli.“ Zpověď vlajkonošky sovětských osvoboditelů z Brna

Jste jeden z mála lidí, který se tak ostře a veřejně vymezil proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. Co to?
Je to obrovská potupa. Pro nás, ale i pro lidi, co jsou na hřbitovech a pod zemí a už nemohou nikdy promluvit. Oni se k tomu nemohou vyjádřit. Strašná potupa. Ani nás živých se na to nikdo neptal. Rozhodlo si to pár mladých organizátorů festivalu Meeting Brno a další lidé ze zvacího dopisu, jako Milan Uhde, Bolek Polívka, Pavel Rychetský a další.
Myslela jsem to vážně, velmi vážně. Takhle ne. Oni nás ponížili a dostali na kolena. Muselo to ze mě ven. Na obranu lidí, kteří už budou mlčet na věky. Na obranu maminky, která nám vykládala, jak nám v Plzni spadla bomba na barák, z jehož třetiny zbyly sutiny. Naši sousedé se schovali ve sklepě a tak se zachránili. Proto to nemohu nechat jen tak.
Prý jste byla přívrženkyní Volného Bloku…
Když jsme za covidu začali naslouchat informacím ohledně očkování, tak se mi to moc nelíbilo. Ostatně, ani chování tehdejších politiků. Proto Volný blok. Už manželova babička říkala, že politika je prodejná děvka. To se mi za ta léta mnohokrát potvrdilo a dnes to graduje. Domnívám se, že lidé, co zde v Brně vítají sudetoněmecký landsmanšaft, se chovají jako kolaboranti z dob druhé světové války. Jdou ale i proti sobě.
Europoslankyně Danuše Nerudová pochází přímo z Brna a řekla, že Československo osvobodili Američané, což pak následně korigovala. Jak to vnímáte?
Podobné přepisování historie už trvá delší dobu. A Nerudová? Nebudu říkat paní, protože si ani tohle oslovení nezaslouží.
Zúčastnila jsem se skoro všech dílů Debat bez cenzury a ona, když v nich vystupovala, tak se snažila ostatním, hlavně dětem, vymýt mozky. Právě ona je v přepisování dějin velmi zarputilá. Ostatně vždy jsem si na těch debatách řekla své. Ať to bylo s Fialou, Rakušanem, Farským či Nerudovou. Pak už mi nechtěli dát mikrofon. Říkala jsem pravdu a ona to otáčela.
Jasně jste se nedávno vymezila před médii a ukázala sovětskou vlajku…
Když jsme přišli na zasedání brněnského zastupitelstva, tak jsem byla překvapena, že nás prohlíželi policajti. Říkala jsem si: „Co to má znamenat?“ Vstoupili jsme do sálu, všude policie. Vzhledem k tomu, že nejsem z Brna, měla jsem plnou moc k účasti od dvou lidí a myslela si, že budu moci hovořit. To mi bylo zamítnuto, vypnuli mi mikrofon. Letos to bylo mé třetí zastupitelstvo a účastnil se třeba i historik Jiří Jaroš Nickelli, který toho ví o historii Brna hodně moc. Necítili jsme se tam dobře. Bylo nás tam, myslím kritiků, tentokrát méně, protože lidé už na to nemají sílu, nervy a finance.
O to víc člověku vadí, že platí z našich peněz sudetoněmecký landsmanšaft založený vlastně nacisty. Oni snad na to zapomněli?
Vlajka SSSR je vlajka osvoboditelů, takže nechápu, komu to mohlo vadit. Oni sem přišli, aby nás zachránili. Když to zjednoduším, tak kdyby tu nebyli, tak bychom nebyli. Věnovali nám své životy. Pro mě je ta zástava talismanem, který mi dodává sílu. Nicméně jsem tam měla i sto let starou vlajku Československa, aby věděli, jaké barvy mají uctívat.
Dnes všude visí ukrajinské vlajky. Teď jich ubylo, ale na státních budovách byly skoro na všech. Na soudě, školách, aule univerzity, na magistrátu. Alespoň tady v Brně. Co si s tím má člověk počít? Někdy se mi zdá, že jsme v područí a musíme poslouchat. Zachraňujeme Ukrajinu, jednu velkou zkorumpovanou oblast s podvodnou válkou. Myslím si totiž, že nás naši představitelé touto válkou podvedli. Ale také očkováním, Sudeťáky a tak dál. Už zdejším politikům a vládám nevěřím.
Kolem vás bylo na brněnském magistrátu dost rušno. Policisté, novináři a tak dále. Co jste si myslela?
Byli tam hlavně policajti. Městská policie, protože brněnští zastupitelé se bojí toho, co tady napáchali. Kdyby nic špatného neudělali, tak se nebojí. To samé prezident, Fiala, Rakušan, Farský a tak dále. Všichni mají kolem sebe tolik lidí z ochranky, až je to k smíchu.
Žádné obvinění jsem neobdržela. Ale je pravda, že o tom skoro pořád přemýšlím. Nicméně městská policie se ke mně chovala korektně. A víc bych asi říkat neměla, protože to ještě není uzavřeno.
Prezident Petr Pavel před rokem podepsal zákaz propagace komunismu. Nemyslíte si, že to s tím mohlo mít něco společného?
Asi ano. Ale jak je možné, že komunista na Hradě tohle podepíše a mě za to zadrží? Jde o vlajku SSSR, tedy našich osvoboditelů za druhé světové války. Někdo s tím souhlasí, někdo ne. Právě Pávek celou akci Sudeťáků u nás nakonec také zaštítil.
Sjezd landsmanšaftu v Brně začíná. Budete dál aktivní?
Určitě. V každém případě.
