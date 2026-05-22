Kupka (ODS): VRT je budoucnost evropské dopravy

22.05.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k schválení VTR trati Praha - Drážďany poslanci německého Bundestagu

Kupka (ODS): VRT je budoucnost evropské dopravy
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Martin Kupka

Tohle je pro projekt VRT Praha - Drážďany skvělá zpráva! S německými ministry dopravy jsem opakovaně jednal o koordinaci stavby a financování. Teď je potvrzená preferovaná trasa na německé straně a projekt se pevně zařadil do evropské sítě TEN-T a osy Via Vindobona (Berlín – Praha – Vídeň), což je zásadní pro evropské financování.

VRT je budoucnost evropské dopravy. Pokud nechceme zůstat slepou kolejí mezi Německem a zbytkem Evropy, musíme tyto projekty dotáhnout. Praha–Drážďany za hodinu není sci-fi, ale strategická investice pro další generace.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kupka (ODS): Ze strany vlády se jedná o ústavní převrat na splátky
Kupka (ODS): Tohle je prohra Tomia Okamury
Kupka (ODS): Alena Schillerová se do historie zapsala jako „rozbitá kalkulačka“
Kupka (ODS): Bianco oprávnění vlády není na místě

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

doprava , Kupka , Německo , ODS , VTR

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je VRT budoucnost evropské dopravy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Paní ministryně,

Vy se podle všeho snažíte rozvolnit nějaká rozpočtová pravidla. Já se ptám proč? Není to pro nás do budoucna nebezpečné? Nezadlužíte tím další generace? Co by mě také zajímalo, kde přesně a kolik jste dokázala uspořit nebo to plánujete, pravda je, že teď jste ministryně chvíli.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Bednárik: Devět z deseti vlaků pod dohledem

13:09 Ministr Bednárik: Devět z deseti vlaků pod dohledem

Ministerstvo dopravy a Správa železnic představily střednědobou koncepci rozvoje evropského zabezpeč…