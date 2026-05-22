Kupka (ODS): VRT je budoucnost evropské dopravy

Tohle je pro projekt VRT Praha - Drážďany skvělá zpráva! S německými ministry dopravy jsem opakovaně jednal o koordinaci stavby a financování. Teď je potvrzená preferovaná trasa na německé straně a projekt se pevně zařadil do evropské sítě TEN-T a osy Via Vindobona (Berlín – Praha – Vídeň), což je zásadní pro evropské financování.
VRT je budoucnost evropské dopravy. Pokud nechceme zůstat slepou kolejí mezi Německem a zbytkem Evropy, musíme tyto projekty dotáhnout. Praha–Drážďany za hodinu není sci-fi, ale strategická investice pro další generace.
