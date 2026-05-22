Zwyrtek Hamplová: Léta mám před domem českou vlajku

Občas mi píšete v komentářích, proč to všechno neudělám sama. Všechna ta podání a žaloby a oznámení, co by byla občas třeba. Proč? Protože to prostě všechno nejde. Jednak jsem taky jen člověk, přestože jsem žena (pánové prominou, vtipkuji), potom - den má jen 24 hodin - pořád! (Novela na 48 ještě neprošla.) A teď třeba pomáhám skoro non stop obcích a městům v akci akcelerační zóny a větrné elektrárny, neb je to třeba. Dokonce občas víc než zasedání.
Volím tedy vždy mezi tím, co má větší smysl a víc spěchá, jsem tak nastavená. A pak je tu mnoho dalších lidí ve veřejném životě, kteří mohou, a taky, jak vím, mnozí fungují. Tak mi odpusťte, že nezvládám vždy “všechno”, ale zvládám mnohé. Teď si taky trochu pečuji o zdraví, které mne trochu potrápilo po třech letech bez dovolené, ale i tak řeknu vždy narovinu, co považuji za nutné, i když to zrovna neřeším, neb řeším jiné věci.
A vím, že si spolu rozumíme. Třeba i v tom, že mám už mnoho let před svým domem českou vlajku. Tím jsem říkala vždy vše, ještě než mne mé Kroměřížsko vyslalo do Senátu. A možná to udělalo i proto - pro tu českou vlajku…
Troufám si taky říct, že průkazku senátorky uplatňuji stejně tak na půdě Senátu, tak mimo ni. A že jsem pro voliče dobrá investice, protože těm zákonům rozumím. Takže ne vše, ale mnohé, a hlavně samosprávy se mohou na podzim na mnohé těšit. Řadu věcí pro obce a města připravuji a kraje nevynechávám.
Buďte hlavně zdrávi a myslete na jednu zralou paní, která občas vyběhne na zahradu, aby na příkaz lékařů trochu odpočinula od těch paragrafů.
Mysleme na naši zemi, a co pro ni můžeme dělat, dělejme…
