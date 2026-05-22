Profilu JUDr. Václav Musílek - Česká párty: Evropské elity nás činí bezbrannými
Zatímco Spojené státy a Čína masivně integrují umělou inteligenci do autonomních zbraní, dronových rojů, prediktivní analýzy bojiště a rozhodovacích systémů, Evropa reaguje svým tradičním způsobem – další regulací a byrokracií. Místo urychleného vývoje moderních obranných technologií produkuje EU AI Act, který dusí inovace i v kritické oblasti bezpečnosti. Evropa nemá jediného globálního lídra v oblasti vojenské AI. Žádnou špičku v autonomních systémech, swarm dronech ani pokročilých obranných algoritmech. Díky své regulativní posedlosti se stává technologicky závislou a vojensky slabou.
A teď nám tu někdo jako český prezident Pavel tvrdí, že „Evropa teď výrazně zrychlí investice do výzkumu“. To je jen další prázdná fráze. Vlak zvaný AI si Evropa nechala ujet už před lety a teď si namlouvá, že ho svou rychlostí hlemýždě ještě dohoní. To se samozřejmě nestane.
Česká párty považuje současný stav za nebezpečný hazard. Umělá inteligence není jen civilní nástroj. Je to strategická technologie, která v blízké budoucnosti rozhodne o bezpečnosti států. Může přinést revoluci v obraně – od rychlejšího a přesnějšího rozhodování přes autonomní systémy až po výrazné zvýšení schopnosti bránit vlastní území.
Evropské elity díky své regulativní posedlosti tuto příležitost propásly. Místo podpory rychlého vývoje obranných technologií a inovací v obranném průmyslu posilují centralizaci a byrokracii. Výsledkem je technologická zaostalost, vojenská slabost a zranitelnost vůči těm, kteří AI skutečně rozvíjejí. Válečnická rétorika evropských špiček se pak jeví jako naprosto odtržená od reality.
My nechceme, aby Česko bylo součástí tohoto úpadku. Chceme demokratickou a technologicky sebevědomou zemi, která umělou inteligenci aktivně rozvíjí i v oblasti obrany a bezpečnosti – ve prospěch ochrany svých občanů a posilování vlastní státnosti.
JUDr. Václav Musílek
