Musílek (Česká párty): Evropské elity nás činí bezbrannými

22.05.2026 10:21 | Profily PL
autor: PV

Evropa nemá jediného globálního lídra v oblasti vojenské AI. Žádnou špičku v autonomních systémech, swarm dronech ani pokročilých obranných algoritmech. Díky své regulativní posedlosti se stává technologicky závislou a vojensky slabou.

Musílek (Česká párty): Evropské elity nás činí bezbrannými
Foto: Archiv VM
Popisek: Václav Musílek

Článek byl převzat z Profilu JUDr. Václav Musílek - Česká párty: Evropské elity nás činí bezbrannými

Zatímco Spojené státy a Čína masivně integrují umělou inteligenci do autonomních zbraní, dronových rojů, prediktivní analýzy bojiště a rozhodovacích systémů, Evropa reaguje svým tradičním způsobem – další regulací a byrokracií. Místo urychleného vývoje moderních obranných technologií produkuje EU AI Act, který dusí inovace i v kritické oblasti bezpečnosti. Evropa nemá jediného globálního lídra v oblasti vojenské AI. Žádnou špičku v autonomních systémech, swarm dronech ani pokročilých obranných algoritmech. Díky své regulativní posedlosti se stává technologicky závislou a vojensky slabou.

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 8388 lidí

A teď nám tu někdo jako český prezident Pavel tvrdí, že „Evropa teď výrazně zrychlí investice do výzkumu“. To je jen další prázdná fráze. Vlak zvaný AI si Evropa nechala ujet už před lety a teď si namlouvá, že ho svou rychlostí hlemýždě ještě dohoní. To se samozřejmě nestane.

Česká párty považuje současný stav za nebezpečný hazard. Umělá inteligence není jen civilní nástroj. Je to strategická technologie, která v blízké budoucnosti rozhodne o bezpečnosti států. Může přinést revoluci v obraně – od rychlejšího a přesnějšího rozhodování přes autonomní systémy až po výrazné zvýšení schopnosti bránit vlastní území.

Evropské elity díky své regulativní posedlosti tuto příležitost propásly. Místo podpory rychlého vývoje obranných technologií a inovací v obranném průmyslu posilují centralizaci a byrokracii. Výsledkem je technologická zaostalost, vojenská slabost a zranitelnost vůči těm, kteří AI skutečně rozvíjejí. Válečnická rétorika evropských špiček se pak jeví jako naprosto odtržená od reality.

My nechceme, aby Česko bylo součástí tohoto úpadku. Chceme demokratickou a technologicky sebevědomou zemi, která umělou inteligenci aktivně rozvíjí i v oblasti obrany a bezpečnosti – ve prospěch ochrany svých občanů a posilování vlastní státnosti.

JUDr. Václav Musílek

  • (CzP)
  • zastupitel měst. části
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Musílek (Trikolora): Michel Houellebecq: „Lidé s humanitárními myšlenkami jsou katastrofou“
Musílek (Trikolora): Léčba Orbánem
Musílek (Trikolora): Česká republika nepotřebuje žádného koordinátora vládní propagandy
Musílek (Trikolora): Do školy už brzy dítě autem nedovezete

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

EU , regulace , technologie , Musílek , AI , Česká párty

Ing. Michal Kučera byl položen dotaz

Předkupní právo na zemědělskou půdu

V čem přesně spočívá? To ho majitel pak nemůže prodat komu chce a za kolik chce? Mě třeba přijde na jednu stranu i správné, že když někdo na půdě hospodaří, má pak jako první si jí možnost i odkoupit, protože na ní udělal už kus práce. Nebo to tak není?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zwyrtek Hamplová: Léta mám před domem českou vlajku

11:17 Zwyrtek Hamplová: Léta mám před domem českou vlajku

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pracovnímu nasazení v politice