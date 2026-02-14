Čínský ministr, indický ministr. Macinka se v Mnichově nezastavil

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Mnichovská bezpečnostní konference rok co rok poutá pozornost prakticky celého světa. Na akci pravidelně promlouvají i američtí politici. Loni se tu postaral o rozruch viceprezident J. D. Vance, který Evropě ostře vyčinil. Letos do bavorské metropole dorazil americký ministr zahraničí Marco Rubio. A na rozdíl od J. D. Vance naznačoval, že Američané stále vnímají Evropany jako dobré partnery. Jeho vstřícný tón v jednacím sále mnohé překvapil.
Na akci promluvil i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).Šéf české diplomacie a předseda Motoristů Petr Macinka vystoupil na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Dal najevo, že souhlasí s tím, co už na konferenci pronesl americký ministr zahraničí Marco Rubio.
„Mluvil o deindustrializaci, o problémech migrace, o nesmyslnosti některých zelených politik. Mluvil mi z duše. Bylo to důležité. Dochází teď k přesunu priorit. Evropa by měla být více soběstačná, nespoléhat se v mnohém na USA, které chtějí hrát spíše strategickou roli a chtějí být partnerem. To také zaznělo v projevu Marca Rubia. Chtějí to dělat s námi. Na to, abychom byli schopni sami sebe posílit, se musíme přestat poškozovat, to znamená pokusit se opustit některé zbytečné politiky, některé zbytečné přístupy a postoje, které jsou příliš ideologické a které naši ekonomiku a průmysl poškozují. Bez prosperity a bez silné ekonomické politiky není možné posilovat naši bezpečnost a není možné dobrat se snáze k tomu, že budeme plnit závazky, které vyplývají z našeho členství v NATO,“ řekl Macinka.
Mgr. Petr Macinka
Vyjádřil se i k případnému navyšování obranných výdajů.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Naznačil, že má-li se v Evropě něco změnit, musí tato změna vzejít z velké země. Např. z Německa. A také dal jasně najevo, že se česká zahraniční politika neposouvá na východ, což naznačují opoziční politici, ale zůstává čistě česká. Uvedl také, že má dobré vztahy s ukrajinským ministrem zahraničí Sybihou.
Vedle toho, že pronesl projev, absolvoval Macinka v Mnichově několik bilaterálních jednání. Např. s indickým ministrem zahraničí Subrahmanyamem Jaishankarem. Ministerstvo zahraničí ČR upozornilo, že hlavním tématem byla ekonomická spolupráce, investice a nové příležitosti pro české firmy na indickém trhu.
Česká republika má dveře otevřené i v Indii. ????????— Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) February 14, 2026
Ministr Macinka hovořil se svým indickým protějškem, hlavním tématem byla ekonomická spolupráce, investice a nové příležitosti pro české firmy na indickém trhu. pic.twitter.com/WYPqHRC5Iu
„Projednávali jsme posílení hospodářské a obranné spolupráce. Doufáme, že ho brzy přivítáme v Indii,“ poznamenal k setkání s Macinkou Subrahmanyam Jaishankar.
Glad to meet the new DPM & FM @petr_macinka of Czech Republic.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 14, 2026
Discussed strengthening economic and defence cooperation. Hope to welcome him soon to India.
???? ???? pic.twitter.com/d5rsoqv98R
Ministr Macinka se také setkal se svým černohorským protějškem Filipem Ivanovićem. A dohodli se na tom, že Černá Hora otevře ambasádu v Praze.
Černá Hora otevře ambasádu v Praze. ????????— Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) February 14, 2026
Ministr Petr Macinka se svým černohorským protějškem Filipem Ivanovićem potvrdil podporu rozšiřování EU o země západního Balkánu i další evropské integraci Černé Hory. pic.twitter.com/smVJGTH1pQ
V Mnichově došlo i na setkání s nejvyšším představitelem diplomacie Čínské lidové republiky.
„Dalším jednáním během Mnichovské bezpečnostní konference bylo setkání s čínským ministrem zahraničních věcí Wangem I. Ministr Macinka otevřel otázku víz a přímé letecké linky do Šanghaje. Obě strany potvrdily zájem na stabilních vztazích,“ oznámilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR na sociální síti X.
Dalším jednáním během #MSC2026 bylo setkání s čínským ministrem zahraničních věcí Wangem Yi. Ministr Macinka otevřel otázku víz a přímé letecké linky do Šanghaje. Obě strany potvrdily zájem na stabilních vztazích. pic.twitter.com/qfMKzu6rnO— Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) February 14, 2026
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.