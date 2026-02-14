Čínský ministr, indický ministr. Macinka se v Mnichově nezastavil

14.02.2026 20:16 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Zatímco prezident Petr Pavel na bezpečnostní konferenci v Mnichově hovořil o tom, že nesmíme být černými pasažéry, a v publiku poslouchal Volodymyra Zelenského, ministr zahraničí Petr Macinka absolvoval během soboty hned několik schůzek, včetně šéfů diplomacií dvou největších států světa.

Čínský ministr, indický ministr. Macinka se v Mnichově nezastavil
Foto: screen X MZV ČR
Popisek: Český ministr zahraničí Petr Macinka jedná se svým indickým kolegou

Mnichovská bezpečnostní konference rok co rok poutá pozornost prakticky celého světa. Na akci pravidelně promlouvají i američtí politici. Loni se tu postaral o rozruch viceprezident J. D. Vance, který Evropě ostře vyčinil. Letos do bavorské metropole dorazil americký ministr zahraničí Marco Rubio. A na rozdíl od J. D. Vance naznačoval, že Američané stále vnímají Evropany jako dobré partnery. Jeho vstřícný tón v jednacím sále mnohé překvapil.

Na akci promluvil i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).Šéf české diplomacie a předseda Motoristů Petr Macinka vystoupil na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Dal najevo, že souhlasí s tím, co už na konferenci pronesl americký ministr zahraničí Marco Rubio.

„Mluvil o deindustrializaci, o problémech migrace, o nesmyslnosti některých zelených politik. Mluvil mi z duše. Bylo to důležité. Dochází teď k přesunu priorit. Evropa by měla být více soběstačná, nespoléhat se v mnohém na USA, které chtějí hrát spíše strategickou roli a chtějí být partnerem. To také zaznělo v projevu Marca Rubia. Chtějí to dělat s námi. Na to, abychom byli schopni sami sebe posílit, se musíme přestat poškozovat, to znamená pokusit se opustit některé zbytečné politiky, některé zbytečné přístupy a postoje, které jsou příliš ideologické a které naši ekonomiku a průmysl poškozují. Bez prosperity a bez silné ekonomické politiky není možné posilovat naši bezpečnost a není možné dobrat se snáze k tomu, že budeme plnit závazky, které vyplývají z našeho členství v NATO,“ řekl Macinka.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
  • místopředseda vlády
Vyjádřil se i k případnému navyšování obranných výdajů.

„Ta debata, ten tlak, který je všudypřítomný, na to, aby se státy staraly více o sebe, aby svoje obranné možnosti posilovaly, aby plnily cíle vytyčené NATO, je tady zřejmý. Je dlouhodobý. Říkám, že my to určitě vnímáme jako důležité, ale je třeba přehodnotit také některé jiné politiky, které nám v tom brání. Bez silné ekonomiky, bez silné průmyslové základny, pokud se budeme dále bavit o zbytnělé potřebě dekarbonizovat, tak se obávám, že to nepůjde bez nějakého brutálního zadlužení,“ uvedl Macinka.

Naznačil, že má-li se v Evropě něco změnit, musí tato změna vzejít z velké země. Např. z Německa. A také dal jasně najevo, že se česká zahraniční politika neposouvá na východ, což naznačují opoziční politici, ale zůstává čistě česká. Uvedl také, že má dobré vztahy s ukrajinským ministrem zahraničí Sybihou.

Vedle toho, že pronesl projev, absolvoval Macinka v Mnichově několik bilaterálních jednání. Např. s indickým ministrem zahraničí Subrahmanyamem Jaishankarem. Ministerstvo zahraničí ČR upozornilo, že hlavním tématem byla ekonomická spolupráce, investice a nové příležitosti pro české firmy na indickém trhu.

 

 

„Projednávali jsme posílení hospodářské a obranné spolupráce. Doufáme, že ho brzy přivítáme v Indii,“ poznamenal k setkání s Macinkou Subrahmanyam Jaishankar.

 

 

Ministr Macinka se také setkal se svým černohorským protějškem Filipem Ivanovićem. A dohodli se na tom, že Černá Hora otevře ambasádu v Praze.

 

 

V Mnichově došlo i na setkání s nejvyšším představitelem diplomacie Čínské lidové republiky.

„Dalším jednáním během Mnichovské bezpečnostní konference bylo setkání s čínským ministrem zahraničních věcí Wangem I. Ministr Macinka otevřel otázku víz a přímé letecké linky do Šanghaje. Obě strany potvrdily zájem na stabilních vztazích,“ oznámilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR na sociální síti X.

 

 

