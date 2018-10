Dolejš (KSČM): Veřejnoprávní média se vymykají z režimu úlev

Nehodlám být příliš obšírný, protože tento tisk tady v Parlamentu leží už skoro půl roku. Doufejme, že už dnes to úspěšně zvládneme a projdeme prvním čtením. Jenom si neodpustím poznámku, že ten daňový balíček, který se skládá vlastně ze dvou tisků, že tento svým způsobem možná politicky snazší tisk tak trošku trpěl tím, že byl za tiskem 205, který má takové oblíbené věci, jako elektronická evidence tržeb, a z toho trochu i vyplývá jistý řekněme časový stres, byť dneska to, doufám, zvládneme, pokud jde o účinnosti tohoto zákona, protože ona to sice je technická novela a implementační novela, ale je tam celá řada věcí, které zkrátka ne všechny jdou seřadit k 1. 1. 2019 a pokud se dopustí nově navolený Senát jisté tvořivosti, tak samozřejmě ten legislativní proces se může, pravda, protáhnout, takže se možná ve druhém čtení budeme ještě muset zamyslet nad účinnostmi.

Jinak pokud jde o klíčovou implementační část, tak tam bych jenom chtěl zdůraznit, že ten komplex opatření, který se týká především boje proti agresivnímu daňovému plánování, je opravdu velmi důležitý a že termín implementace má svůj význam stihnout, byť se za drobné překročení termínů hlava netrhá a že také pokud jde o charakter implementace, tak míra striktnosti naší české právní reakce je samozřejmě na nás. Čili to je jedna z poznámek.

Druhá z poznámek je, že samozřejmě DPH pokud jde o sazby je v tom dalším tisku, ale i zde zdánlivě technické kroky mohou přinést některé praktické dopady. Mám na mysli například otázku pokutování v oblasti kontrolních hlášení. Ale co je možná zejména hodno pozornosti a co bude muset se třeba nějakým způsobem dořešit, je uplatnění té daně z přidané hodnoty na veřejnoprávní média, která tím, že poskytují trošku atypickou službu, ne běžně obchodovatelnou, tak se vymykají z režimu úlev a pochopitelně, že to má nějaký konkrétní dopad na fungování veřejnoprávních médií.

Pokud jde o celý komplex racionalizace daňové správy, finanční úřad, daňový řád, atd., tak tam bych podtrhl jednu také implementační věc, a to je, že jsme se konečně dopracovali k přijetí směrnice, což je záležitost mezinárodní výměny informací, nesmírně důležitá věc. To bych také rád lehce doplnil k tomu, co zde tady zaznělo. A pokud jde o spotřební daň, tam jsou právě mohou být některé problémy s lhůtami z hlediska legisvakance, atd., protože tam je záležitost i - řekněme - úprava nálepek a ten režim u speciálního vyhřívaného tabáku je také dobré v klidu zvládnout, ale pak si to samozřejmě vyžádá některé dopady na účinnost zákona. Takže nás zřejmě ve druhém čtení tyto věci domyslet čeká, protože marná sláva, uteklo nám poměrně dost času tím, že jsme vlastně čekali na čekačce, až proběhne tisk 205. Myslím, že jako doplnění úvodního slova to bohatě stačí. A pochopitelně avizuji, to, co vlastně máte, pane řídící, určitě v podkladech, a to, že není zatím jiných návrhů na projednání než garanční výbor, a to je výbor rozpočtový.

Děkuji.

Ing. Jiří Dolejš KSČM



autor: PV