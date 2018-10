Dolínek (ČSSD): Počet černých pasažérů v Praze klesá, pokutu za půlku využily tisíce lidí

Podmínkou je, že si zároveň koupí roční předplatní kupon za 3 650 korun. Pokuta za půlku funguje už rok, poprvé si o ni mohli říct cestující 23. října 2017. Počet černých pasažérů v Praze podle prvních čísel letošního roku výrazně poklesl. Naopak zájem o roční kupony neustále roste.

„Z této pozitivní zprávy lze udělat dva závěry: lidé si oblíbili roční kupony a připadá jim dobré jezdit MHD za 10 Kč denně. Zároveň se ukázalo, že levnější jízdné a možnost pokutu snížit motivuje lidi k tomu, aby si pořídili kupony a jezdili legálně," říká náměstek primátorky pro oblast dopravy Petr Dolínek.

„Pokuta za půlku předčila naše očekávání. Věděli jsme, že pro část cestujících bude atraktivní mít pokutu jen za 400 korun, když si zároveň koupí roční kupon, ale že jich bude tolik, to nikdo nečekal,“ říká generální ředitel a předseda představenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy Martin Gillar.

„Ze čtyř a půl tisíce cestujících bez jízdenky se podařilo udělat roční předplatitele Pražské integrované dopravy, to je obrovský úspěch. Upřímně, roční kupon stojí 3 650 korun, to znamená, že jezdíte za deset korun na den. Při takové ceně se ani nevyplatí jezdit ve stresu, jestli vás někdo nechytí bez lístku,“ doplnil ředitel ROPID Petr Tomčík.

Počet černých pasažérů výrazně klesl

V prvních devíti měsících letošního roku v Praze zásadně klesl počet černých pasažérů. Aktuální čísla přepravní kontroly ukazují, že za prvních devět měsíců letošního roku revizoři uložili cestujícím bez jízdenky 186 414 přirážek k jízdnému, tedy pokut. Ve stejném období loňského roku to bylo 212 119 pokut a předloni 231 442.

„Meziroční srovnání prvních devíti měsíců roku ukazuje, že počet černých pasažérů letos v Praze klesl o 12 procent,“ říká Pavel Kurka, vedoucí odboru přepravní kontroly dopravního podniku, a dodává: „Pomáhá tomu kampaň Nejedeš načerno?, ale také zlevnění ročního kuponu na 3 650 korun. Vidíme, že roční kupony využívá stále více lidí.“





Roční kupon za 3 650 korun si pořizuje víc a víc cestujících

„Za poslední rok se prodalo skoro 330 tisíc ročních kuponů za 3 650 korun. Zájem o ně neustále roste. Lidé se už naučili, že je to ten nejvýhodnější způsob, jak se přepravovat po Praze,“ doplnil generální ředitel a předseda představenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy Martin Gillar.

Od letošního září si mohou cestující kupovat také roční kupony pro vnější pásma Pražské integrované dopravy mimo hlavní město. Dosud existovaly jen čtvrtletní a lidé si museli kupovat předplatní jízdenku čtyřikrát za rok. Roční kupony pro vnější pásma tak cestujícím ušetří především čas a také trochu peněz, protože jsou mírně levnější než čtyři čtvrtletní. Kompletní ceník ročních kuponů pro cestování v regionu najdete ZDE.

Jak vyřídit pokutu za půlku

Pokuta za jízdu načerno je v systému Pražské integrované dopravy 1 500 Kč. Pokud ji černý pasažér zaplatí revizorovi na místě nebo do 15 dnů v doplatkové pokladně, snižuje se na 800 korun. Už rok platí, že černý pasažér má možnost si pokutu snížit až na 400 Kč, pokud se rozhodne polepšit se a stát se poctivým platícím cestujícím.

Podmínkou je, že si koupí roční kupon za 3 650 korun a spolu s ním a se zápisem o provedené přepravní kontrole od revizora přijde do pěti pracovních dnů na doplatkovou pokladnu dopravního podniku. Ta je otevřena v ulici Na Bojišti v pondělí a úterý od 10 do 17.30 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 15 hodin.

