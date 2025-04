Dostál (STAČILO!): Prostě Art of the Deal, no neber to...

Dvě zprávy: 1. "Pokud nebude na Ukrajině příměří, USA se stáhnou". 2. "USA a UA podepsaly mineral deal".

Co z toho vyplývá: "Tar-baby" v podobě majdanského režimu si vezmou na hrb Evropani. Povedou za Zelenského válku s Ruskem, bez USA, nebo ji budou aspoň masivně financovat A kdyby náhodou Evropani vyhráli, kompletní vejvar z nerostného bohatství Ukrajiny shrábne Amerika.

Prostě Art of the Deal, no neber to... Jestli tohle naši eurokrati akceptují, mám pro ně na prodej Karlštejn.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.



