Dostál (Stačilo!): Kdo neumí podat ruku prvnímu, nemá na závodech co dělat

Vážení sledující, už v sobotu jsem vám všem skrz televize z volebního štábu Stačilo! poděkoval za vaše hlasy, přízeň a podporu. Činím tak ještě jednou i zde, na sociálních sítích. Taktéž jsem pogratuloval vítězům voleb, neboť se to sluší. I moje děti od pěti let vědí, že kdo neumí podat ruku prvnímu, nemá na závodech co dělat.
Asi si umíte představit (stejně jako to vědí ty děti), že je příjemnější mávat s úsměvy ze stupňů vítězů, než oznamovat neúspěch. Nicméně (do třetice z dětského sportu), každá prohra má své příčiny: buď nedostatečný trénink, nebo chyby při závodě, a na obojím jde pracovat. Budeme o tom mluvit jak s kandidáty, tak s vámi. První část vyhodnocení si řekneme již v dnešní Eurodžungli na Aby bylo jasno (ZDE) od 20:00, budu rád za vaše názory.
A abychom nešířili blbou náladu, řekneme si i pár pozitiv.
Zaprvé: Fialova vláda prohrála; Fiala sám rezignoval na předsedu ODS a možná skončí i SPOLU; Foltýn šel k čertu radši sám než by ho vyhodili; a existuje nenulová šance, že vznikne vláda ANO+SPD+Moto, která bude v domácí i zahraniční politice méně děsná než ta nynější (budeme průběžně sledovat).
Zadruhé: Ač jsem nyní nekandidoval, tak v eurovolbách ano a tam jsme díky vám na stupních vítězů s Kateřinou Konečnou stáli; náš mandát trvá a do 2029 ho budeme vykonávat naplno ve váš prospěch; zrovna zítra zkusíme znovu odvolat Ursulu; a ani zdravotnické právo jsem nezapomněl, takže i když nebudeme zdravotnictví řídit z ministerstva, stále se můžeme opřít o zákony a pomáhat vám chránit vaše práva.
Zatřetí: Všimněte si těch, kteří se nebáli jít před lidi na náměstí. Jana Zwyrtek Hamplová je senátorka. My s Katkou jsme uspěli v eurovolbách. Jindra Rajchl je poslanec, Libor Vondráček či Matěj Gregor taky; a odvážný pan docent Ševčík si místo děkanátu vydobyl Sněmovnu. Jde to pomalu, jde to ztěžka, je to jak brodit se proti proudu řeky, ale postupujeme; jen mrtvé ryby plují s proudem.
Díky za pozornost, díky za podporu!
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
