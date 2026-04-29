Dostál (Stačilo): Leyenová? Ani slovo o válečných zločinech Izraele

29.04.2026 13:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k projevům vedení EU.

Foto: XTV
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál

Odporný, lokajský projev Leyenové a šéfa EPP Webera dnes k válce v Perském zálivu a energetické krizi. Ani slovo o válečných zločinech Izraele, ani slovo o Libanonu, ani slovo o nelegální válce USA proti Íránu. Ursula se celý začátek projevu chlubila, že jsme poslali 90mld EUR Zelenskému (mimo téma) a pak doporučila Evropanům dovážet méně fosilních paliv. Weber od tématu utekl úplně a nadával socialistům v Rumunsku, že shodili vládu. Ostuda. Tahle parodie na lídry vede Evropu!

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Právník

Myslíte, že když má někdo titul JUDr., že to nutně znamená, že právu rozumí a je dobrý právník? Třeba takový Rajchl. Pořád se svým titulem ohání, ale nevím o tom, že by byl úspěšný, spíš naopak mi přijde směšný. A nemyslíte, že prezident má právníky, kteří mu radí? A proč si evidentně myslíte, že by...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kosti ve špatném stavu o sobě dávají důrazně vědětKosti ve špatném stavu o sobě dávají důrazně vědět Mrkev umí dělat s vlasy doslova zázrakyMrkev umí dělat s vlasy doslova zázraky

