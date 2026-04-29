Dostál (Stačilo): Leyenová? Ani slovo o válečných zločinech Izraele

Odporný, lokajský projev Leyenové a šéfa EPP Webera dnes k válce v Perském zálivu a energetické krizi. Ani slovo o válečných zločinech Izraele, ani slovo o Libanonu, ani slovo o nelegální válce USA proti Íránu. Ursula se celý začátek projevu chlubila, že jsme poslali 90mld EUR Zelenskému (mimo téma) a pak doporučila Evropanům dovážet méně fosilních paliv. Weber od tématu utekl úplně a nadával socialistům v Rumunsku, že shodili vládu. Ostuda. Tahle parodie na lídry vede Evropu!
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
