Dostál (Stačilo!): Největším spojencem v NATO je blázinec

“Otevřete Zku*vený průliv, bastardi. Pochválen buď Alláh”. To napsal prezident. Prezident USA. Vážně.
Upozorňuji všechny hlasatele transatlantické jednoty na Zamini i v “hodnotové opozici”, že předmětem jejich prozápadního směřování a největším spojencem v NATO je blázinec, jehož ředitelem se stal blázen.
Tohle nedopadne dobře. Pojďme od toho. Nebo chcete mít na českém území vojenské základny něčeho takového? Lidé proti tomu po tisících podepisovali naše petice a dobře věděli proč.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
