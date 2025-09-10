Dostál (Stačilo!): Ukrajina v EU nebude, bez ohledu na europarlament

Ukrajina v EU nebude, bez ohledu na europarlament. Realisticky: Bylo by to drahé a nemá to kdo zaplatit, Němci i Francouzi jsou plajte, ve Francii navíc padla vláda. Korupce je v EU dost i bez Zelenského režimu. Poláci by se do pár let servali s banderovci. EU se teď nepotřebuje rozšiřovat o nic víc, než kdysi Rakousko-Uhersko expandovat na Balkán.
A "bezvadný nápad" současných totálně nepopulárních lídrů, že sjednotí Evropu účastí ve velké válce, neberu. Už proto, že by v ní EU v současné kondici nejspíš skončila druhá..
K rezoluci o Ukrajině jsme dnes oba za Stačilo s Kateřina Konečná hlasovali proti.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
autor: PV