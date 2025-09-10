Dostál (Stačilo!): Ukrajina v EU nebude, bez ohledu na europarlament

10.09.2025 10:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Ukrajině.

Foto: Repro: ČT
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál během debaty v pořadu České televize, Máte slovo

Ukrajina v EU nebude, bez ohledu na europarlament. Realisticky: Bylo by to drahé a nemá to kdo zaplatit, Němci i Francouzi jsou plajte, ve Francii navíc padla vláda. Korupce je v EU dost i bez Zelenského režimu. Poláci by se do pár let servali s banderovci. EU se teď nepotřebuje rozšiřovat o nic víc, než kdysi Rakousko-Uhersko expandovat na Balkán.

A "bezvadný nápad" současných totálně nepopulárních lídrů, že sjednotí Evropu účastí ve velké válce, neberu. Už proto, že by v ní EU v současné kondici nejspíš skončila druhá..

K rezoluci o Ukrajině jsme dnes oba za Stačilo s Kateřina Konečná hlasovali proti.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Článek obsahuje štítky

Dostál , STAČILO!

