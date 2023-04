Dostálová (ANO): Proč se vedení České pošty nebavilo se starosty?

reklama

Situace v Hradci Králové s rušením pošt mi dělá vrásky. Cituji Hradečáky ze včerejšího tisku: „jestli to zruší a všichni budeme šlapat na hlavní nádraží, tak to je katastrofa“ nebo „nedovedu si představit maminky z Podzámčí, jak se štrachají s kočárkem pro zásilky do Malšovic“ nebo také „myslel jsem, že tato pošta zůstane, protože v ní běžně stojí fronta. To teda kluci vymysleli zase v té Praze...“

Hned tři pobočky České pošty se totiž mají zrušit na Moravském předměstí. Je to největší sídliště v kraji, kde žije 30 tisíc lidí. A to se do tohoto čísla nepočítá nová výstavba, která je v této lokalitě naplánována. Podle plánu České pošty by obyvatele Moravského předměstí měly obsloužit pošty na Novém Hradci Králové a v Malšovicích. Jenže chybička se vloudila. Ani do jedné z této čtvrtí nejezdí autobusy. Příčina je zřejmě ve špatném klíči, který pro výběr pošt ke zrušení Česká pošta použila. Podrobné statistiky vytíženosti jednotlivých poboček pošta neposkytla, takže se můžeme jen dohadovat. Tak nebo tak mi celá akce nejen v Hradci Králové, ale v celé České republice přijde minimálně velmi amatérská. To jsem v hodnocení velmi mírná.

Primátorka Hradce Králové ale i další starostové používají slova jak skandální nebo likvidační. Proč se vedení České pošty nepobavilo se starosty, kteří svůj rajón znají nejlépe? Proč nezveřejnilo statistiky vytíženosti jednotlivých poboček? Proč neuvažovalo při optimalizaci například o větším zapojení do projektu Pošty Partner? Česká pošta v tom není sama. Přímou odpovědnost má ministr vnitra Vít Rakušan, proti kterému se nyní bouří i starostové z pětikoalice. Otázek spousta, odpovědí málo. Budu se ptát dál a na odpovědích trvat.

