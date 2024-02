reklama

Jak ekonomicky, tak ani logicky to žádný smysl nedává. Fyzické dodání stíhaček F-35 by mělo být až za cca 10 let, a to bůh ví jestli. A nakonec, co my víme, co bude za 10 let? Navíc konflikt na Ukrajině probíhá teď.

Ať se paní Černochová raději vzpamatuje, ukočíruje své ambice a z rozpočtu svého ministerstva přenechá část těchto financí k využití potřebnějším - například na původně plánovanou podporu seniorům, mladým rodinám či matkám samoživitelkám.

Psali jsme: Kdo pracuje pro stát, je naivní. Nebo chce do Bruselu. Zpověď „zevnitř“ Drbohlav (PRO): Chci se osobně aktivně více zapojit a angažovat se Další posila Rajchlovy strany PRO. „Má odvahu mluvit nahlas,“ vysvětluje přestup exposlankyně Hyťhová Voliči chtějí Rajchla ve Sněmovně. Ten už chystá velkou věc. Oznámeno

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE