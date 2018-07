Drozdík (Republika): V politice chybí komunikace

Myslím si, že je to hodně důležité, pokud má nějaký vztah dobře fungovat a teď myslím jakýkoliv vztah, ať už je to v rodině, v práci či v politice. A o tom bude má dnešní myšlenka.

Komunikace je předpokladem pro všechno a ta mi v politice opravdu chybí. Mám za to, že naši místní zastupitelé či v globálu řečeno - komunální politici - málo, nebo vůbec nekomunikují s těmi ostatními.

Mám teď na mysli např. krajské politiky, nebo senátory, poslance ... u nás v Orlové "vládnou" velké strany, které mají určitě pravidelné mítingy ... velmi by mne zajímalo, co na nich probírají. Zeptá se tam takový orlovský zastupitel či radní na to, co Kraj plánuje v Orlové?

Nebo naopak, co by Orlová potřebovala na Kraji zařídit? Už jste např. někdy viděli nějakého krajského zastupitele, poslance (tedy kromě pana Hájka), senátora, na místním orlovském zastupitelstvu? Já tedy ne. Dokonce ani pana Miczku (SPD-SPO), kterého si orlované zvolili do krajského zastupitelstva. Očividně nemá zájem.

Je to jedna z mála věcí, které je zapotřebí změnit. A o to chci usilovat - pokud se mi podaří uspět v podzimních volbách do orlovského zastupitelstva. Chtěl bych pravidelné schůzky - ať už osobní nebo elektronické kvůli úspoře času a nákladů na dopravu. Chtěl bych, aby představitelé města v pravidelných intervalech jednali s Krajem, jednali s poslanci či senátory za zvolený obvod. Můžeme tím minimalizovat negativní scénáře, se kterými se teď v posledních letech Orlová pere - zbourání budovy ZUŠ, likvidace orlovské nemocnice či pozastavená stavba orlovského náměstí.

Možná si říkáte, že to tak už funguje a někdo se může z politiků urazit, ale zkuste se nejdříve podívat na stránky orlovských politických organizací .... na facebooku se dočtete, jak vyjadřují podporu zaměstnancům nemocnice, jak se distancují od toho, co jejich kolegové na Kraji odhlasovali .... teď? Kolik z nich vědělo dopředu, že tento scénář orlovskou nemocnici čeká? Kolik z nich zvedlo telefon či napsalo email svým stranickým kolegům o více informací, či mělo snahu vyvolat jednání z představiteli Kraje, abychom byli na tohle připraveni? Zajímal se někdo o to, jak karvinsko-orlovská nemocnice hospodaří průběžně?

Na závěr se podívejte, jak jednotliví krajští zastupitelé hlasovali 14. června o Návrhu optimalizace struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem - aneb to je ten materiál, který "pohřbívá" orlovskou nemocnici.

Petr DROZDÍK Republika

V trpělivosti a harmonii je skutečná síla.

ANO (Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0)

KDU-ČSL (Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0)

ODS (Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0)

ČSSD (Pro: 1, Proti: 0, Zdrželo se: 7)

KSČM (Pro: 1, Proti: 0, Zdrželo se: 6)

SPD-SPO (Pro:0, Proti: 0, Zdrželo se: 1)

Jaké otázky Vás v tuto chvíli napadají? Mne třeba proč se o tak důležitém bodu zdrželo tolik zastupitelů? Proč někteří nehlasovali ač byli přítomní? Proč někteří vůbec na projednávání osudu nemocnic nepřišli do práce?

Videozáznam z onoho 8. zasedání k dispozici zatím není a předpokládám, že z důvodu GDPR ani nebude. Takže ani nemůžeme vědět, zda proběhla nějaká diskuse, nějaké připomínky a nám nezbývá nic jiného než se ptát.

Možnou záchranou je ještě revokace tohoto usnesení ... ale o tomhle je zapotřebí jednat. Jsem zvědav, co přinese schůzka, která se uskuteční v tomto týdnu na Krajském úřadě. Dojít má k předání petic.

